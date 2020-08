Trophée Pays de la Loire : Cholet - Orléans en finale

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Etienne Lizambard

Lors des demi-finales du Trophée Pays de la Loire ce samedi, Cholet Basket a largement dominé son voisin nantais (87-61). Les hommes d'Erman Kunter, qui faisaient toujours sans Michael Stockton et Chauncey Collins, ont fait le trou dans le deuxième quart-temps. A 1 minute et 20 secondes de la fin, ils menaient déjà de 20 points (44-24). Vafessa Fofana s'est particulièrement mis en valeur (17 points à 7/11 aux tirs, 2 rebonds et 4 passes décisives pour 24 d'évaluation en 20 minutes).

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques

Cholet défiera Orléans ce samedi en finale, à partir de 20 heures. L'OLB a de son côté battu Le Mans dans les grandes largeurs (103-80, cliquez-ici pour accéder aux statistiques) avec 63% de réussite aux tirs et un minimum de 23 points marqués par quart-temps.