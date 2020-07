Tyler Stone complète l'effectif de Nanterre

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Après Brian Conklin, Alpha Kaba et Ivan Février, Tyler Stone (2,03 m, 28 ans) va partager la raquette de Nanterre. Ce joueur étasunien arrive de Brindisi. Avec le club italien, il a pu disputer la BCL où il a notamment affronté la JDA Dijon à deux reprises.

Ailier-fort très mobile et adepte du jeu rapide, le natif de Memphis (Tennessee) est un formidable rebondeur, même l'un des meilleurs en BCL la saison dernière. Formé chez lui à Memphis puis au sein des universités du Missouri et de Southeast Missouri en NCAA, il a démarré sa carrière en deuxième division turque en 2014. Après des saisons en Grèce, au Japon, en Israël, à Porto Rico, en Russie et enfin en Italie, le voilà prêt à découvrir la Jeep ELITE.

Capable d'évoluer sur le poste 4 mais aussi, à l'occasion, sur le poste 5, il tournait à 14,7 points à 42,1% de réussite aux tirs, 7,2 rebonds, 1,8 passes décisives et 1,1 interceptions pour 15,3 d'évaluation en 201920, alors que Brindisi occupait la cinquième place au moment de l'arrêt de la saison 2019/20.

38 d'évaluation en BCL contre Saragosse

En BCL, le bilan collectif était beaucoup moins bon avec la dernière place du groupe D et 5 victoires en 14 matchs. Mais le joueur a tout de même affiché de belles moyennes avec 17,2 points à 46,9%, 7,4 rebonds, 2,9 passes décisives, et 1,4 interception pour 19,5 d'évaluation. Un soir face à Saragosse, il a même inscrit 27 points tout en prenant 19 rebonds pour un total de 38 à l'évaluation ! Seule ombre sur le tableau, il est moins shooteur (29,4% à 3-points en 2019/20) que les postes 4 habituels de Nanterre.

Il est donc le neuvième joueur professionnel de l'effectif qui sera completé par trois joueurs du centre de formation : Samuel Eyango-Dingo, Victor Wembanyama et Florian Fortas.

L'effectif 2020/21 de Nanterre :