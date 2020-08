Tyrus McGee de l'Élan Béarnais à l'Hapoel Holon

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Engagé par l'Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez à l'été 2019, Tyrus McGee (1,88m, 29 ans) aura connu une saison des plus spéciales, entre blessure et pandémie. Pour repartir de l'avant, il s'est engagé avec l'Hapoel Holon.

זר ראשון להפועל "יונט" חולון: טיירוס מגי ששיחק בשנים האחרונות בצרפת ובאיטליה pic.twitter.com/hhxTm54HAw — Winner League (@WinnerLeague) August 5, 2020

Pour sa première saison en France, Tyrus McGee a tout de même réussir à convaincre, dans une équipe qui a eu du mal à se mettre sur les bons rails. Ancienne figure du championnat italien, qu'il a remporté en 2017 avec le Reyer Venezia, il a fait parler son énergie sur les parquets de Jeep Élite et de Basketball Champions League. L'arrière américain a compilé 13,8 points à 52,2% de réussite aux tirs, 2,8 rebonds et 2,2 passes décisives pour 12,5 d'évaluation de moyenne en 26 minutes, le tout lors de 19 rencontres de championnat. À noter qu'il a raté près d'un mois de compétition pour une blessure aux ischio-jambiers.

Après l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et la France, Tyrus McGee va découvrir le championnat israëlien. L'Hapoel Holon a terminé quatrième du dernier championnat et a finalement échoué en quart-de-finale des playoffs de Winner League face à l'Hapoel Gilboa Galil. Il devrait y retrouver Chris Johnson, ancien pensionnaire du championnat de France (Bourg-en-Bresse et Gravelines-Dunkerque), qui s'y dirige également.