Une baisse budgétaire de l'ordre de 10% pour Le Mans

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Club historique du basketball français, Le Mans Sarthe Basket (MSB) n'échappe pas à l'actuelle crise économique liée à la Covid-19. Le MSB présentera a fortiori, à la Ligue Nationale de Basket (LNB), un budget prévisionnel à la baisse. « L’an passé, notre budget était de l’ordre de 6 millions d’euros, souligne Christophe Le Bouille au micro du Maine Libre. On vient de sortir une première version pour cette saison qui est de 5,1 millions d’euros. On va élaborer une seconde version qui va être supérieure à la première, mais on sera très loin des 6 millions. » D'après le quotidien, cela équivaut à « une baisse d’environ 10 % ».

Neuvième du dernier exercice de Jeep ÉLITE, la formation des Pays-de-la-Loire peut d'ores et déjà compter sur un effectif complet avec l'arrivée jeudi dernier de Scott Bamforth. Le premier test grandeur nature pour Antoine Eïto et ses coéquipiers devrait avoir lieu ce vendredi, face à Orléans lors du tournoi de Cholet.

