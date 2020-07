Une baisse des budgets de seulement 5% en 2020/21 pour les clubs de Jeep ELITE

L'ampleur de la crise économique qui fait suite à la crise sanitaire laissait craindre une forte baisse des budgets pour les clubs de Jeep ELITE. Seulement, les comptes présentés par les 18 clubs de première division à la Direction nationale du conseil et du contrôle de gestion (DNCCG) montrent que le basket français masculin s'en tire plutôt bien pour le moment. Le résultat net des 18 structures de Jeep ELITE a atteint 5,3 millions d'euros, contre 6,5 millions en 2018/19. Les budgets présentés à la DNCCG sont en recul, mais ce recul est limité à une moyenne de -5% annonce le président de la DNCCG, Philippe Ausseur, dans les colonnes de L'Equipe.

"On craignait une catastrophe si la saison n'allait pas à son terme. Mais on a observé une bienveillance des sponsors, du tissu local et des abonnés, explique-t-il. Très peu ont demandé à être remboursés pour les matches non joués. Les dispositifs de chômage partiel et d'exonérations de charges ont aidé. Et cela peut s'améliorer si des mesures d'accompagnement sont annoncées par le gouvernement. Cela dit, nous restons prudents car on travaille sur des comptes non définitifs."