Une rencontre entre la LNB et le SNB ce lundi après-midi

Pendant qu'ils niaient l'appel à la grève auprès des médias, les joueurs impliqués au Syndicat National des Basketteurs (SNB) préparaient leur coup, à commencer par son annonce, finalement faite dans L'Equipe samedi. Les quarts de finale des phases finales de Jeep ELITE sont ainsi incertains. Sans doute déjà au courant au vue des nombreuses informations partagées au sein des staffs du championnat, le président de la Ligue Nationale de Basket Alain Béral a pourtant avoué sa surprise au micro de RMC Sport.

"Ça n'a jamais été évoqué entre nous. En décembre, tout le monde avait voté pour un Final 8 sur un format plus étendu avec des temps plus importants entre chaque match et qui désignerait, à son issue, le champion de Jeep Élite. En février, la décision a été consolidée en Assemblée générale puis le 25 mai, le SNB a voté contre la motion lors du comité directeur. Depuis, il y a eu d'autres réunions mais rien de discuté à ce sujet."