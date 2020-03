Une saison blanche sans champion ni relégations : "la moins mauvaise des solutions" selon Le Portel

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Yannick Coppin

Alors que la France est confinée depuis midi, et ce pour au moins quinze jours, la Ligue Nationale de Basket va bientôt devoir prendre l'une des décisions les plus délicates de son histoire : que faut-il faire de la saison 2019/20, actuellement en cours ? Jusque-là, il y avait autant de clubs que d'avis différents : la JL Bourg espérait reprendre, Strasbourg restait indécis, Châlons-Reims optait pour une saison blanche, etc... Peut-être que l'annonce lundi soir d'un confinement total, dont la durée de seulement deux semaines parait totalement illusoire, permettra de mettre tout le monde d'accord. Il parait de plus en plus compliqué de pouvoir reprendre la saison actuelle. C'est notamment l'avis du club de Le Portel, représenté par la voix de son manager général Éric Girard, joint ce mardi.

« Premièrement, la priorité n'est pas la situation de l'ESSM Le Portel mais bel et bien de vaincre cette pandémie mondiale. Néanmoins, les circonstances nous placent dans une situation financière qui va rapidement devenir dramatique. À part quelques personnes comme moi qui sont en télétravail, l'ensemble des salariés du club va passer en chômage technique ou partiel. Nous voyons difficilement une reprise du championnat pour plusieurs raisons. Puisque des joueurs étrangers vont partir et ne reviendront pas, comment les clubs qui n'ont plus de joker feront-ils pour les remplacer ? Comment fera-t-on si jamais on doit reprendre avec des matchs à huis clos ou à moins de 1 000 personnes ? L'équité sportive sera bafouée, j'en donne un exemple tout simple : nous sommes allés à Limoges lors de la 2e journée du championnat, tout le monde connait l'ambiance de Limoges, on a perdu d'un panier là-bas et l'on devait recevoir le CSP à huis clos avant la dernière décision du comité directeur. L'équité sportive n'est plus du tout la même, par rapport à nous, aux concurrents de Limoges et les nôtres. De plus, comment va-t-on faire pour reprendre la saison après une aussi longue période d'inactivité pour les joueurs ? Au bout de combien de temps va-t-on leur demander d'être à 100% ? Si on leur demande de revenir rapidement à la compétition de très haut niveau, on risque d'avoir de la casse, des blessés supplémentaires alors que les clubs n'ont plus de jokers. D'autres gens disent que l'on peut jouer jusqu'au mois de juin, ou au-delà, alors que les contrats se terminent le 30 juin. Au mieux, nous pourrons reprendre l'entraînement collectif début avril, il faudra alors compter deux ou trois semaines pour remettre tout le monde en forme, ce qui veut dire qu'on ne pourrait pas faire redémarrer le championnat avant fin avril dans le meilleur des cas. Pourra-t-on alors faire tous les matchs qui restent, en étant dans une équité sportive avec des effectifs qui seront sans doute modifiés à la reprise puisqu'il y aura des étrangers qui ne seront pas revenus ? Pour toutes ces raisons, cela nous parait invraisemblable de reprendre la compétition. »

Néanmoins, reprendre la saison ou non n'est qu'une partie du problème. Si l'option d'en rester là avec l'exercice actuel est retenue, les interrogations seront encore plus nombreuses. En cas d'arrêt définitif de la saison, faudrait-il alors faire comme en Lituanie et en Belgique en sacrant le premier de la saison régulière, à savoir l'AS Monaco à ce jour ? Un titre qui ne manquerait pas d'être raillé et d'être considéré comme un trophée au rabais, puisque la Roca Team est à égalité avec l'ASVEL et Dijon en tête de Jeep ÉLITE. Alors, peut-on se passer de champion ? Plus important, que faire concernant tous ces clubs qui ont lutté pour leur survie pendant de longs mois en Jeep ÉLITE et en Pro B, ainsi que ceux désirer d'arracher le seul ticket pour l'élite ?

L'ESSM étant actuellement lanterne rouge du championnat, l'opinion de Le Portel ne surprendra personne. À l'instar de Cédric Heitz, Éric Girard plaide pour une saison blanche et pour un retour à l'identique sur la ligne de départ en septembre 2020. Ou presque à l'identique, puisque le champion de France 2005 aimerait que la ligue en profite pour revenir sur sa décision de restreindre le cercle de la Jeep ÉLITE à seulement 16 équipes.