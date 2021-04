Vainqueur à Nanterre, Boulazac est toujours en vie

JEEP ÉLITE

Quand le dernier de la classe vient s'imposer chez vous et vous infliger une quatrième défaite consécutive, c'est que ça ne sent vraiment pas bon ! C'est le cas de Nanterre, qui flirte désormais à une périlleuse 16e place et qui a encore trébuché à domicile face à une équipe de Boulazac qui en a profité pour se relancer dans la course au maintien.

Le combat a été intense et indécis, même si Boulazac a longtemps mené les débats avec l'aide de son trio Wells-Sene-Flowers (18, 16 et 13 points), à +7 à la pause (38-45) et à +5 après trois quart-temps, repoussant sans cesse les offensives menées par Chris Warren et Isaïa Cordinier (64-69).

Des lancers qui coûtent cher

Malgré une grosse séquence de Malcolm Rhett entre la fin du troisième quart-temps et le début du quatrième, les Franciliens ont toutefois trouvé les ressources pour revenir à égalité, entre le 3 points et le dunk rageur de Tyler Stone, le dunk de Marcquise Reed puis le 3 points de Chris Warren (21 points) en réponse au drive de Cameron Wells, auteur de 18 points et 5 passes décisives (80-80).

Dans la dernière minute, les deux équipes ont entamé un long et insoutenable duel depuis la ligne des lancer-francs. IsaÎa Cordinier et Alpha Kaba ont ainsi laissé filer de précieux points, tandis que Benjamin Sène et Kevin Harley ont fait 2/2 et que la paire Wells-Faye a su assuré le coup sur la fin pour offrir la victoire aux Périgourdins (84-86).

