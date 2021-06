Valentin Bigote, l'Espagne plutôt que Le Havre

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Alors qu'il lui reste un an de contrat au Mans Sarthe Basket, Valentin Bigote (1,94 m, 29 ans) est en négociations pour s'en aller. Tôt dans la saison, le Nordiste était proche du STB Le Havre, qui lui proposait un contrat de cinq ans avec l'objectif de faire remonter le club normand, aujourd'hui en Nationale 1, à haut-niveau.

Mais responsabilisé sur la fin de saison (28 points contre Cholet, 26 face à Chalon) avec les nombreuses blessures qui ont touché l'effectif sarthois, l'ancien joueur de Boulogne-sur-Mer, Denain, Nancy, Nantes et Dijon a attiré les convoitises à l'étranger, plus exactement de l'autre côté des Pyrénées. Ainsi, s'il parvient à trouver un accord avec le MSB, le shooteur devrait poursuivre sa carrière en Liga Endesa plutôt qu'en Nationale 1 masculine. Sur l'ensemble de la saison de Jeep ELITE, il aura tourné à 11,8 points à 47% de réussite aux tirs (dont 41% à 3-points), 2,6 rebonds et 2,4 passes décisives en 22 minutes.