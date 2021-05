Valentin Bigote et Le Mans assomment leurs voisins choletais

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

"Il faut changer quelque chose dans le jeu". Après la rencontre, Yoan Makoundou semblait dépité. Cholet Basket s'est encore incliné, une nouvelle fois face à son voisin manceau. Après la sortie sur blessure d'Ian Miller, qui se tordait de douleur en se tenant la cheville, les Sarthois ont repris le dessus. Valentin Bigote (28 points), idéalement trouvé par Antoine Eïto, a marqué trois paniers à 3-points de suite pour faire l'écart et partir vers la victoire (88-95).

Malgré la fatigue, malgré les blessures (Kajami-Keane, Bamforth Soko et Mockevicius), Le Mans a trouvé les ressources nécessaires pour remporter le derby et signer sa quinzième victoire de suite. Quant à Cholet, la prestation défensive en première mi-temps (60 points encaissé) a été indigne du club et des effectifs d'Erman Kunter. S'ils sont remontés en réhaussant leur intensité défensive, ils sont finalement retombés dans leurs travers en laissant Bigote tirer dans un fauteuil.

Avec 16 défaites en 25 matches, Cholet va vite devoir engranger des victoires pour s'éloigner de la zone rouge. Cela commence par la réception de Champagne Basket, dès vendredi, et avec du public.

