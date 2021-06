Valentin Chery nouvel intérieur du Mans

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Après avoir annoncé les prolongations de Kaza Kajami-Keane et Scott Bamforth, Le Mans Sarthe Basket a officialisé la signature du pivot Valentin Chery (2,00 m, 23 ans). Après ses années de formation au SLUC Nancy et une première saison professionnelle sur place, il a rejoint le Paris Basketball en 2018, aux débuts du club. Le frère de Kendra Chery sort de son meilleur exercice en carrière, tournant à 5,6 points à 65,7% de réussite aux tirs et 4,2 rebonds pour 8,7 d'évaluation en 17 minutes chez le deuxième de Pro B. Ce joueur de l'ombre, efficace et physique, remplacera Darel Poirier dans la rotation au poste 5.

« Mon profil est celui d’un joueur physique et athlétique, qui apporte de l’énergie et de l’intensité à chaque instant, a-t-il commenté. Je connais forcément le palmarès du MSB, un gros club qui affiche toujours de hautes ambitions et sait recruter de bons joueurs tous les étés. Après avoir aidé le PBA à accéder en Pro A, j’espère cette fois emmener le MSB le plus haut possible dans la hiérarchie nationale. »

Elric Delord tient un joueur formé localement (JFL) de plus après Matthieu Gauzin, Kenny Baptiste et Williams Narace.

« Dans la construction de l'équipe, il nous est apparu évident de recruter un joueur de devoir, capable d'être efficace sur un temps de jeu limité et qui puisse s'intégrer à la culture qui est la nôtre au MSB, aussi bien humainement que sur le terrain, a expliqué le technicien périgourdin. Valentin correspond à ce profil, il l'a prouvé cette saison avec le PBA. En constante progression ces dernières années, c'est un compétiteur né qui a soif d'apprendre, doté d’une grande force de travail. Ses grandes qualités athlétiques et sa mobilité sont aussi des facteurs importants. Dévoué aux tâches défensives et aux rebonds, il n'en reste pas moins un très bon finisseur proche du cercle avec une belle patte gauche. »

A noter que le fils des anciens basketteurs Hubert et France-Lyse Chery est le conjoint d'Alexia Chartereau, Mancelle d'origine.