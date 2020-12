Vers des changements à venir à Champagne Basket ?

Largement devant samedi à Gravelines face à une équipe limitée à un seul meneur de jeu, Champagne Basket s'est écroulé pour finalement perdre 84-80, signant ainsi une 7e défaite en 8 rencontres cette saison. Après avoir été dominé par l'Elan Chalon (-27 après 30 minutes), l'union marnaise peut se poser des questions quant à son avenir. Que faut-il faire / changer pour redresser la barre ? Avant de modifier le staff, il est de coûtume de tenter d'améliorer l'effectif. Le coach Cédric Heitz est resté énigmatique dans L'Union Ardennais mais semble abonder en ce sens.

"Si on ne met pas d'essence dans une voiture, on ne va nul part. On veut des joueurs qui ont l'essence, et faire en sorte derrière qu'ils produisent techniquement ce qu'ils sont censés faire. La production technique, c'est ma partie. L'envie, c'est plus compliqué, on peut mettre des coups de bâton mais si le joueur ne fait pas, il faut changer le joueur."