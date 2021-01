Vers une poursuite de la Jeep ELITE en février

JEEP ÉLITE

A quatre jours de l'Assemblée Générale de la Ligue Nationale de Basket (LNB), la tendance penche en faveur de continuer la saison de Jeep ELITE et de Pro B. Les clubs, les différents syndicats mais aussi les représentants de la LNB et de la FFBB habilités à voter (54 membres pour 76 voix), vont voter une résolution qui reconduira (ou non) le même dispositif qu'en décembre, à savoir la tenue d'un match à domicile et un en déplacement par équipe entre le 20 janvier et le 15 février.

Les clubs de Pro B se sont mis d'accord pour tous voter pour le fait de disputer ces deux rencontres. Selon nos informations, une grande majorité des 9 clubs évoluant en Coupe d'Europe sont pour disputer ces deux rencontres. L'AS Monaco vient d'ailleurs de l'annoncer publiquement dans un communiqué, demandant également plus de clarté pour la suite de la saison :

Parmi les dirigeants "non européens", le président du Mans Sarthe Basket Christophe Le Bouille a également déclaré à RMC qu'il allait voter pour, ayant de bonnes raisons de penser que le gouvernement va reconduire l'exonération des cotisations salariales :

Et après ?

La saison de Jeep ELITE et de Pro B, avec un rythme toujours ralenti, devrait donc se poursuivre. Mais après la trêve internationale de fin février, les équipes n'auront jouer que 10 rencontres. Il leur restera 24 affiches à disputer pour finir la saison régulière d'ici fin juin. A raison d'un match organisé tous les 4 ou 5 jours ce sera possible. Mais encore faudra-t-il que le public soit (au moins partiellement) de retour dans les salles. Il sera également difficile pour les formations engagées en Coupe d'Europe de concilier les deux. La SIG Strasbourg - seule équipe qualifiée pour le deuxième tour de la Ligue des Champions (BCL) - à ce jour entamera son deuxième tour le 2 ou 3 mars. Compliqué.