Vers une prolongation de Rob Gray chez les Metropolitans 92

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Arrivé en cours de saison 2018/19 en Jeep ELITE, Rob Gray (1,85 m, 26 ans) avait montré de belles qualités de scoreur chez la JL Bourg. Qualités qu'il a confirmé en 2019/20 avec les Metropolitans 92. Parti très fort, le Texan a ralenti la cadence plus tard mais a tout de même terminé la saison avec 14,5 points à 50,4% de réussite aux tirs dont 40,5% à 3-points, 2,9 rebonds, 2,8 passes décisives, 1,9 balle perdue et 4,6 fautes provoquées pour 14,4 d'évaluation en 27 minutes de moyenne.

Ses performances ont convaincu les Metropolitans 92 de vouloir le conserver. Et selon nos informations, malgré l'intérêt d'autres formations du championnat de France, il devrait bien rester une saison de plus dans les Hauts-de-Seine. De quoi constituer une ligne arrière de haut-niveau avec Brandon Brown, David Michineau et Bastien Pinault.

L'effectif prévisionnel des Metropolitans 92 pour la saison 2020/21 :