Victor Wembanyama désigné meilleur jeune de la saison 2020-2021

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Léo Morillon Bad Lions

S'il n'a joué que 18 matches sur 34, Victor Wembanyama (2,20 m, 17 ans) a été élu meilleur jeune de la saison 2020-2021 de Jeep ELITE, devançant (dans le désordre) Matthew Strazel (ASVEL), Hugo Benitez (Bourg) et Matthieu Gauzin (Champagne Basket). L'ailier-fort de Nanterre a connu une vraie première saison au niveau professionnel (17 minutes par match) alors qu'il n'était pas attendu aussi productif (6,8 points à 44,4% de réussite aux tirs, dont 36,5% à 3-points, 4,7 rebonds et 1,9 contre pour 10 d'évaluation) si tôt. Encore titulaire ce mardi contre l'AS Monaco, il a fini à 6 points à 1/6, 4 rebonds, 4 contres, 2 passes décisives et 5 fautes en 18 minutes. La saison prochaine devrait être sa première en tant que joueur professionnel. Reste à savoir où.