Victor Wembanyama quitte Nanterre

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Léo Morillon Bad Lions

Alors qu'il vient d'être désigné meilleur jeune de la saison 2020-2021 de Jeep ELITE, Victor Wembanyama (2,20m, 17 ans) ne portera plus les couleurs de Nanterre 92 à la rentrée. Le jeune prospect a gagné la confiance de son entraîneur Pascal Donnadieu au fur et à mesure des rencontres et a grandement contribué à la belle fin de saison du club des Hauts-de-Seine (6,8 points à 44,4% de réussite aux tirs et 4,7 rebonds pour 10 d'évaluation en 17 minutes). Reste désormais à savoir où il ira.