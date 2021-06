Victor Wembanyama va rejoindre l'ASVEL

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Léo Bad Lions

Après avoir pris la difficile décision de quitter Nanterre, où il jouait depuis 2014, Victor Wembanyama (2,19 m, 17 ans) est parvenu à faire son choix. C'est à l'ASVEL que le prospect français va poursuivre son développement selon nos informations. L'ailier-fort, élu meilleur meilleur jeune de la saison 2020-2021 de Jeep ELITE, va pouvoir bénéficier d'un vrai rôle au sein d'une équipe évoluant sur deux tableaux, le championnat de France et l'EuroLeague. L'équipe de Terence Junior Parker a de la place sur le poste 4, laissé libre par Guerschon Yabusele et Amine Noua, tous deux sur le départ. Avec un budget en baisse, le club rhodanien va plus que jamais responsabiliser les jeunes joueurs.

Après avoir pu travailler individuellement avec Philippe Da Silva, membre du staff de Nanterre, le frère d'Eve Wembanyama (ex-pensionnaire du centre de formation de l'ASVEL Féminin et joueuse de Calais, en LF2) sera cette fois au travail avec Joseph Gomis et potentiellement Paccelis Morlende. Deux anciens joueurs de haut-niveau qui tenteront de l'aider à atteindre son objectif, à savoir atteindre la NBA en 2023 pour rapidement y trouver un rôle important.

Le vice-champion d'Europe U16 n'ayant pas le statut de joueur professionnel, Nanterre ne touchera qu'une faible indemnité de transfert (80 000 euros). Mais le club francilien restera comme celui qui a accompagné son évolution et son éclosion, de la catégorie U11 au monde professionnel.