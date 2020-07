Vincent "Vee" Sanford est le nouvel arrière de Pau-Lacq-Orthez

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Il passe d'un rival à l'autre. Alors qu'il devait jouer à Limoges jusqu'en 2021, Vincent Sanford (1,90 m, 29 ans) a quitté le club fin mai, au terme d'une saison compliquée marquée par les blessures. L'arrière rebondit aujourd'hui chez l’ennemi juré des Limougeauds, l'Élan Béarnais. Alors qu'on s'attendait plutôt à l'arrivée de Michal Sokolowski, et que le nom de "Vee" Sanford était évoqué du côté de Chalon, le voilà donc qui débarque à Pau-Lacq-Orthez.

La saison passée, les blessures ne lui ont permis que de jouer 17 matchs de Jeep Élite avec Limoges, tournant à 10,2 points, 2,8 rebonds et 2,6 passes pour 9,2 d'évaluation, bien loin des plus 15 points et 16 d'éval qu'il affichait la saison précédente avec l'Élan Chalon. Mais le staff palois a décidé de le relancer et de faire de lui "le fer de lance" de l'attaque pour la saison 2020-2021, comme l'explique l'entraîneur Laurent Vila sur le site du club :

"Lors de mes échanges avec Vee, j’ai ressenti une grande soif de rebond de sa part après une saison avec le Limoges CSP qui l’a laissé sur sa faim. Il a vraiment à cœur de mieux faire et c’est tant mieux pour nous. L’Elan sera son quatrième club français, il connait bien notre championnat et dispose d’une belle expérience. Il est essentiel de pouvoir disposer d’un joueur de sa trempe qui a déjà prouvé toute son efficacité, sa régularité et capable de grosses performances. "

Sanford, formé dans les université de Georgetown et Dayton, avait commencé sa carrière pro en Allemagne, à Würzburg, avant de rejoindre Antibes en 2017 et de tout de suite devenir un joueur qui compte en Jeep Élite.

L'effectif de Pau-Lacq-Orthez pour la saison 2020-2021 :

Meneurs : Shannon Evans II (1,85 m, 25 ans, USA) ; Rémi Lesca (1,80 m , 29 ans, FRA).

Shannon Evans II (1,85 m, 25 ans, USA) ; Rémi Lesca (1,80 m , 29 ans, FRA). Arrières : Vincent Sanford (1,90 m, 29 ans) ; Gérald Ayayi (1,88 m, 18 ans, FRA).

Gérald Ayayi (1,88 m, 18 ans, FRA). Ailier : Jérémy Leloup (2,02 m, 33 ans, FRA).

Jérémy Leloup (2,02 m, 33 ans, FRA). Ailiers-forts : Petr Cornelie (2,11 m, 25 ans, FRA) ; Digué Diawara (2,04 m, 22 ans, FRA)

Petr Cornelie (2,11 m, 25 ans, FRA) ; Digué Diawara (2,04 m, 22 ans, FRA) Pivots : Nicolas De Jong (2,10 m, 32 ans, FRA/HOL), Ousmane Drame (2,06m, 28 ans, USA/GUI).

Vee Sanford sous les couleurs de Limoges (source : Eurocup)