Vincent Collet (Strasbourg) : "C'est un effondrement dont il s'agit"

Comment expliquer qu'après avoir gagné sept matchs de suite à l'extérieur, Strasbourg puisse à ce point s'écrouler ? Après sa lourde défaite contre Torun mardi en Ligue des Champions (75-97), la SIG s'est cette fois inclinée 83 à 69 face au Champagne Châlons-Reims Basket en Jeep ELITE ce vendredi. Après un quart-temps, les Alsaciens étaient menés 26 à 9.

"Très vite on a été dans les cordes, a regretté Vincent Collet. On avait pourtant beaucoup, beaucoup, insisté sur le début, sur l’engagement défensif nécessaire. J’ai beaucoup de mal à l’expliquer. Que ce soit mardi ou ce (vendredi) soir, comment, en quelques jours, on a pu perdre ce qui nous avait permis depuis un mois d’être bien mieux : à savoir de commencer à se construire une identité défensive ! Les matches à l’extérieur qu’on a gagné, c’était d’abord en défendant un peu mieux, parfois même beaucoup mieux... Mais cette semaine on a de nouveau perdu tout ça. On s’est trompé d’objectif. Et en plus derrière on joue beaucoup moins bien en attaque. C’est souvent la défense qui permet de te donner du rythme... Là c’était l’inverse. C’était vraiment facile pour eux de scorer et nous on était totalement sans rythme.

Je ne veux pas mettre ça sur le dos d’une psychose. Si tu as peur de ne pas y arriver, tu dois en faire plus et on n’a pas affiché ça ! Même notre body language n’était pas bon…en tout cas pour certain et ça c’est vraiment regrettable.

Je ne comprends pas comment en quatre jours on a pu s’effondrer comme ça. C’est vraiment ça, c’est un effondrement dont il s’agit ! Il y a forcément des raisons autre que le basket qu’on va rechercher. Dans la cohésion... On a affiché une cohésion très faible. On a eu deux passages corrects en 1ère mi-temps, à partir de la 12/13e, il y a eu sept ou huit minutes ou c’était un peu mieux dans l’engagement et dans le 3e aussi, mais malheureusement sans concrétiser. On a raté les paniers et eux au contraire ont mis les paniers qui nous faisaient replonger. Mais globalement on a toujours été dominé."