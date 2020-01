Vincent Collet avant la réception d'Orléans : "Ce match est un tournant"

Après neuf défaites de suite dont cinq en Jeep ELITE, la SIG Strasbourg reçoit l'Orléans Loiret Basket ce samedi soir au Rhénus pour la 20e journée du championnat. La formation alsacienne, qui compte 8 victoires et 11 défaites en Jeep ELITE, n'a plus que 2 victoires d'avance sur le premier relégable, et Orléans. Une défaite les éloignerait du Top 8 mais les rapprocherait de la zone rouge. Bref, comme l'entraîneur de la SIG Vincent Collet le dit sur sigstrasbourg.fr, son équipe n'a pas le choix : il faut gagner.

"Il n’y a qu’un mot d’ordre : gagner !On peut écrire ou dire ce qu’on veut mais la seule chose à faire c’est gagner : c’est tout ! En cas de défaite on se retrouverait à se battre pour le maintien, c’est pour ça que ce match est un tournant. En cas de victoire c’est l’inverse. On ne sera pas sortie d’affaire pour autant, mais on aura neuf victoires et on sera à la limite des playoffs. On aura la capacité, à condition d’enchaîner, de pouvoir se repositionner plutôt vers les playoffs que vers le bas. Donc ce match est CA-PI-TAL !"