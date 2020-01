Vincent Collet avant Strasbourg - Monaco : "Offrir la meilleure résistance possible"

Sans Travis Trice, qui vient de se séparer du club alsacien, la SIG Strasbourg affronte l'AS Monaco ce samedi pour la 18e journée de Jeep ELITE. En proie aux doutes, l'équipe de Vincent Collet semble avoir peu de chances de l'emporter. En effet, avec une raquette composée des seuls Damien Inglis et Ali Traoré, il semble difficile d'imaginer une victoire des Alsaciens face au leader de Jeep ELITE (15 victoires en 17 rencontres de championnat).

"Ils ont trois arrières exceptionnels : Norris Cole qu’on ne présente pas et qui est pour moi le meilleur joueur du championnat, Dee Bost qui n’est pas loin derrière, (Anthony) Clemmons a été souvent sous-estimé mais qui est un très fort joueur de un-contre-un et défenseur féroce. Après on connait Paul (Lacombe) et son hyperactivité, (Yakuba) Ouattara qui est un danger public et les intérieurs qui ont beaucoup d’abattage et de valeurs athlétiques. C’est une équipe hyper complète avec un niveau d’intensité encore supérieur à celui de l’ASVEL."