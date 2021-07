Vincent Collet futur coach des Metropolitans 92, la rumeur enfle

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Christelle Gouttefarde

Club ambitieux de Betclic ELITE et d'EuroCup, les Metropolitans 92 ont drastiquement augmenté leur budget en 2020. Pour conduire l'équipe professionnelle, le vice-président chargé du sportif Alain Weisz avait choisi le technicien slovène Jurij Zdvoc. Mais si tout avait bien commencé, avec un formidable début de saison des Altoséquanais, la suite s'est avérée plus compliquée. Les tensions entre le coach et la direction du club se sont faites croissantes et Alain Weisz ne les a plus cachées lors d'une entrevue accordée au Parisien fin mai.

Vincent Collet a toujours souhaité reprendre un poste en club

Toutefois, Jurij Zdovc est toujours sous contrat pour la saison 2021-2022 et le montant de son contrat est important. Se séparer de l'ancien meneur du Limoges CSP coûterait cher pour le futur club de Boulogne-Billancourt. Néanmoins, cela ne devrait pas empêcher la direction de faire ce choix. Pour le remplacer, le nom d'un proche d'Alain Weisz est évoqué depuis de nombreuses semaines. Il s'agit de Vincent Collet.

Ecarté par la SIG Strasbourg en début d'année 2020, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France masculine n'a plus coaché en club depuis. En 2020-2021, année pré-olympique oblige, il avait fait le choix de ne pas reprendre de poste, afin de préparer au mieux l'échéance de Tokyo. Mais après celle-ci, il sera en fin de contrat avec la Fédération française de basketball (FFBB). Qu'il soit prolongé ou non à la tête des Bleus, le technicien normand a toujours déclaré que pour rester compétitif, il était important d'exercer au quotidien. Ainsi, le poste des Metropolitans 92 semble idéal pour le technicien normand.

Des JFL à trouver

Reste à régler la situation de Jurij Zdovc. A ce jour, le club n'a communiqué que sur un changement au sein de l'effectif et du staff : la venue de Steeve Ho You Fat. Comme Neal Sako, signataire d'un contrat de deux ans à Champagne Basket, et Maxime Roos, qui a lui rejoint la JL Bourg, Bastien Pinault est laissé libre. Sous contrat, David Michineau pourrait être démarché par des clubs plus huppés pour aller tenter sa chance au niveau supérieur, en s'expatriant dans un nouveau championnat. Pour accompagner Lahaou Konaté, et leur raquette composée de trois joueurs étrangers (Ginat, Halilovic et Chikoko) et donc Ho You Fat, les Metropolitans 92 vont devoir trouver des joueurs formés localement. Mais alors que le marché bat son plein, il va falloir régler l'épineuse question du coach principal rapidement.