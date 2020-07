Vincent Loriot (Le Mans) : "Un marché à bloc de joueurs"

L'ASVEL, Le Mans, Dijon, Le Portel, Nanterre et Roanne. Au 17 juillet, six des 18 équipes de Jeep ELITE ont bouclé leur effectif pour la saison prochaine. A comparer aux autres années, ce n'est pas exceptionnel. Mais ce qui est exceptionnel, c'est la situation sanitaire mondiale et ses conséquences. Ainsi, beaucoup de joueurs sont actuellement sur le marché. Dans un dossier de L'Equipe, à lire en cliquant-ici, le directeur sportif du Mans Sarthe Basket Vincent Loriot explique par exemple que la G-League pour n'attaquer sa saison 2020/21 qu'en janvier. Du coup, beaucoup de joueurs de ce championnat privilégeriait un contrat à l'étranger. Lui a vite bouclé son équipe pour la saison prochaine et s'en explique.

"On sentait que le marché s'effondrerait en juillet. Mais on a fait nos courses tôt parce qu'il y a eu très vite des opportunités. Énormément de joueurs, qui ont des obligations familiales, ont voulu être rassurés et sont allés sur le marché sans demander de sommes en adéquation avec leur valeur sportive. Alors les clubs français ont dit oui. Grâce à l'État, qui a joué le rôle d'amortisseur économique, on s'est retrouvés avec des moyens intéressants dans un marché à bloc de joueurs. On était presque étonnés d'avoir accès à certains alors on a préféré ne pas prendre le risque d'attendre. En plus, à partir de mars, les entraîneurs s'ennuyaient... Donc on a pris les fruits qui semblaient jolis, mais ce sont peut-être d'autres qui récupèreront plus tard ceux qui sont mûrs."