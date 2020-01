Vitoria a repris contact avec Limoges concernant Semaj Christon

Le meneur de jeu Pierria Henry victime d'une fracture ddu visage, Vitoria cherche un meneur. Le club basque s'est de nouveau renseigné au sujet de Semaj Christon, l'actuel meneur du Limoges CSP (Jeep ELITE) indique Sportando et le journaliste espagnol Chema de Lucas. Selon nos informations, aucune offre n'a été transmise au Cercle Saint-Pierre pour le moment. Durant la trêve, Vitoria avait déjà tenté de faire venir l'ancien joueur NBA. Mais l'offre, insuffisante, avait été rejetée par les dirigeants limougeauds. Depuis, c'est l'AEK Athènes qui avait fait le forcing pour engager Christon, avant de se retracter au dernier moment pour engager Nikos Zisic.

