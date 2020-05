Vitto Brown nouvel intérieur du Mans

JEEP ÉLITE

Crédit photo : GLeague

Après avoir constitué une belle base de joueurs formés localement pour la saison 2020/21 (Valentin Bigote, Antoine Eïto, Matthieu Gauzin, Kenny Baptiste, Jacques Eyoum et Williams Narace, en plus du bosman Terry Tarpey), et ce malgré le départ de Jacques Alingué pour Dijon, Le Mans démarre désormais son recrutement des joueurs étrangers. Le club vient d'officialiser la signature pour une saison du poste 4 Vittorio Joseph dit "Vitto" Brown (2,03 m, 24 ans).

Après avoir connu un cursus NCAA d'excellence (115 victoires en 150 matchs, deux participations au Final Four de la March Madness) à l'Université du Wisconsin entre 2014 et 2017, il sort de trois saisons en G-League. S'il a signé pour le club grec de Rethymno en août 2019, il a été libéré au début de la préparation physique car il était blessé. Il n'a donc pas encore connu d'expérience professionnelle en Europe.

Le natif d'Ada (Oklahoma) sort toutefois de sa meilleure saison professionnelle puisqu'il tournait à 15,1 points à 46,3% de réussite aux tirs (dont 37,9% à 3-points), 6,6 rebonds, 1,6 passe décisive et 1 contre en 29 minutes de moyenne sur 42 matchs. En janvier, il a notamment réalisé une sortie à 31 points et 9 rebonds lors d'une victoire contre Greensboro. Il a ainsi été désigné parmi les quatre meilleures progressions de toute la G-League en 2019/20.

"Physique, mobile et doté d’une envergure assez incroyable pour sa taille (2,20 m), Vitto, défenseur concerné au demeurant, est d’abord et avant tout ce que l’on appelle communément un stretch 4, à savoir un intérieur qui étire le jeu, donc les défenses, grâce à la qualité de son tir à 3-points, décrit le MSB sur son site Internet. Ce profil, assez rare sur des gabarits puissants, était celui recherché par le staff, toujours en quête de polyvalence et d’individualités en capacité d’alterner sur deux positions, en l’occurrence sur le poste de pivot pour Vitto."

Vitto Brown se décrit à son tour et explique son choix de rejoindre le MSB :

"Je suis un basketteur polyvalent, capable de scorer, de participer au rebond, de passer et de défendre plusieurs positions. J'ai joué en 3, 4 ou en 5 tout au long de ma carrière, ce qui me permet de m’adapter. J'ai choisi de signer au Mans parce que je cherche toujours à m’améliorer et je pense que cette équipe m’offrira une excellente occasion d’arriver à mes fins. Je n’ai entendu que de grandes choses à propos de ce club historique et je serai ravi d’aider le MSB à atteindre ses objectifs. Je n'ai jamais évolué en Europe mais j'ai des amis et anciens coéquipiers qui y ont joué. J'ai également été sous les ordres du coach Ryan Pannone la saison dernière, ancien entraîneur à l'étranger (Allemagne, Israël, Slovaquie), ce qui me donne une bonne approche de la façon dont le jeu se joue ici. Mon ancien coéquipier de G-League, Cliff Alexander, m’a livré des paroles positives sur la ville et sur l'organisation. Ses retours font partie des raisons pour lesquelles j'ai choisi de signer. Mes objectifs sont simples : continuer à progresser tout au long de la saison et aider cette équipe à gagner !"

Voici maintenant ce qu'en dit son futur entraîneur Elric Delord :

"Je suis très satisfait de la venue de Vitto, qui correspond en tout point au profil recherché, et même plus. La complémentarité avec Williams Narace, un poste 4-3, est trouvée. Vitto est un joueur complet puisqu'il a aussi la faculté de pouvoir attaquer les intervalles en dribble tout en proposant un arsenal technique en post up. Enfin, il fait preuve d'un investissement sans faille aux rebonds et en défense. Ce dernier point a beaucoup pesé dans notre intérêt pour lui. Réputé très travailleur, il n'a de cesse de progresser année après année. Doté d'un caractère qui fait de lui un excellent coéquipier, et grâce à sa justesse de jeu, il a tout pour pouvoir s'adapter rapidement au jeu européen et ainsi s'épanouir sous nos couleurs. Nous sommes ravis d'avoir été choisis par un joueur de cette qualité et c'est ensemble que nous continuerons de progresser."

Le groupe 2020/21 du Mans Sarthe Basket :