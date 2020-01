Vojdan Stojanovski va suivre Ousmane Dramé à Gravelines-Dunkerque

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Le BCM Gravelines-Dunkerque a toujours recruté chez ses voisins de Jeep ELITE. Dernièrement encore plus... Après avoir été convaincu de signer Ousmane Dramé lors de la pige de ce dernier à l'Elan Béarnais, le club maritime a cette fois été séduit par l'arrière Vojdan Stojanovski (1,94 m, 32 ans).

Remplaçant médical de Tyrus McGee à l'EBPLO depuis mi-décembre, ce dernier réalise d'excellentes prestations actuellement (12,7 points à 48,1% de réussite à 3-points, 3,3 rebonds et 2,5 passes décisives en 26 minutes). Désireux d'ajouter à son effectif un arrière avec un gros QI basket, Eric Bartecheky a donc demandé à recevoir le renfort de l'international macédonien. Celui devrait arriver après sa pige béarnaise, qui doit se terminer le 20 janvier.

Il devra donc composer avec un ligne arrière de cinq joueurs (Thompson, Morris, Sène, Lewis et Stojanovski) et plus globalement un effectif de onze professionnels dont six étrangers (Morris est le pigiste de Ndiaye).

L'effectif à venir du BCM :

Postes 1 : Michael Thompson et Darius Morris (remplaçant médical du pivot Hamady Ndiaye)

1/2 : Benjamin Sène

2 : Vojdan Stojanovski et Trey Lewis

3/2 : Pape Sy

3/4 : Jean-Michel Mipoka

4 : Erik McCree

5/4 : Alain Koffi et Ousmane Dramé

5 : Bangaly Fofana