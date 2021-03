Votez pour vos All-Stars 2020-2021 : les ailiers étrangers

JEEP ÉLITE

La pandémie de COVID-19 qui bouleverse la saison a aussi eu raison du traditionnel All-Star Game de Bercy fin décembre. Pour marquer le coup et honorer les meilleurs joueurs du championnat de France, et alors que les équipes ont joué entre 10 et 16 matches, nous vous proposons de constituer votre propre sélection. Place aujourd'hui aux ailiers étrangers, à vous de voter, parmi cette liste 100% joueurs américains, pour ceux qui mériteraient selon vous une étoile.





Anthony Brown (Metropolitans 92, 5e, 10v.-6d.)

13,2 points, 46,3% au tir dont 42,7% à 3-points, 4,3 rebonds, 3 passes décisives, 0,3 contre, 0,5 interception, 1,4 balle perdue, 13,9 d'évaluation

Joueur délié et élégant, l'ancien NBAer (34e de la Draft 2015, LA Lakers) n'a certes pas les stats les plus ronflantes mais il est le meilleur scoreur d'une équipe ambitieuse et bien calée dans le haut du tableau. Il n'hésite pas à prendre ses responsabilités en fin de match, à l'image de son tir au buzzer pour arracher la prolongation face à Trente en EuroCup.

Bonzie Colson (Strasbourg, 4e, 9v.-4d.)

17,8 points, 56,4% au tir dont 34,3% à 3-points, 5,5 rebonds, 2,2 passes décisives, 1 contre, 1,3 interception, 1,8 balle perdue, 20,2 d'évaluation

En parlant de joueur clutch, le go-to-guy de la SIG a marqué les esprits avec un énorme buzzer beater en BCL contre Riga. Le joueur le plus dominant à son poste en Jeep ÉLITE, où il est 3e meilleur marqueur et 2e meilleure évaluation. Un très gros talent, très complet (il est aussi 8e aux contres) et très régulier (7 matchs à 20 points ou plus). Dans la course pour le titre de MVP.





Travis Leslie (Châlons-Reims, 14e, 5v.-9d.)

16,3 points, 45,3% au tir dont 35,8% à 3-points, 4,5 rebonds, 2 passes décisives, 0 contre, 1,9 interception, 1,6 balle perdue, 15,4 d'évaluation

Désormais habitué du championnat de France (ASVEL, Levallois, Boulazac, Élan Béarnais), il réalise sa meilleure saison au scoring : il est même le 5e de Jeep ÉLITE dans ce domaine. Son équipe est loin au classement mais opère un joli redressement auquel il n'est pas étranger. Un métronome, qui n'a jamais marqué moins de 12 points en 11 rencontres, solide en défense (5e intercepteur).

David Lighty (ASVEL, 6e, 8v.-5d.)

10 points, 48,8% au tir dont 36,8% à 3-points, 1,6 rebond, 1,6 passe décisive, 0 contre, 1 interception, 1,9 balle perdue, 8 d'évaluation

Comme son coéquipier Norris Cole, il est loin des meilleurs statistiquement en championnat mais occupe un rôle phare dans la plus grosse écurie, notamment en EuroLeague (12 points de moyenne). Joueur charismatique, toujours prêt à tout donner et excellent défenseur. Il dispute sa 8e saison en France (la 6e à Villeurbanne). Le joueur le plus marquant de la dernière décennie selon la rédaction.







Ronald March (Roanne, 13e, 5v.-9d.)

14 points, 41,4% au tir dont 39,4% à 3-points, 3,9 rebonds, 2,4 passes décisives, 0,6 contre, 1,4 interception, 2,4 balles perdues, 11,1 d'évaluation

Après une belle saison en Pro B, avec Aix-Maurienne, il a réussi la transition vers l'élite où il figure dans le top 20 au scoring. Une sacrée réussite pour cet ailier fin mais très athlétique, passé par l'Inde et la deuxième division luxembourgeoise.





Lamonte Ulmer (Orléans, 8e, 7v.-5d.)

14 points, 58% au tir dont 54,6% à 3 points, 4,2 rebonds, 0,9 passe décisive, 0,5 contre, 0,9 interception, 1 balle perdue, 15,5 d'évaluation

Actuellement indisponible, cet ailier ultra-spectaculaire avait déjà prouvé sa valeur en Jeep ÉLITE (Châlons-Reims, Bourg, Dijon), mais il réalise sa meilleure saison au scoring et à l'évaluation, porté par une insolente adresse longue distance : il est passé de 31,8% l'année dernière à 54,6% à 3-points cette saison, avec plus de 4 tirs tentés par match ! Tout simplement le plus adroit dans ce domaine.

