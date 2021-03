Votez pour vos All-stars 2020-2021 : les arrières étrangers

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

La pandémie de COVID-19 qui bouleverse la saison a aussi eu raison du traditionnel All-Star Game de Bercy fin décembre. Pour marquer le coup et honorer les meilleurs joueurs du championnat de France, et alors que les équipes ont joué entre 10 et 16 matches, nous vous proposons de constituer votre propre sélection. Place aujourd'hui aux arrières étrangers, à vous de voter pour ceux qui méritent selon vous une étoile.





Danilo Andjusic (JL Bourg, 3e, 10v.-3d.)

19,5 points, 48,9% au tir dont 53,8% à 3 points, 4,2 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception, 2,1 balles perdues, 18,2 d'évaluation

Attention shooteur. Déjà très performant lors de sa première saison dans l'Ain (16 points de moyenne), l'international serbe est encore plus tranchant cette année. Très adroit avec un gros volume de tir (6,5 tentatives à 3 points), il est le meilleur scoreur de Jeep Élite et 4e à l'éval. À son crédit, un buzzer beater et un match à 40 points (record cette saison).





Scott Bamforth (Le Mans, 6e, 7v.-5d.)

16,3 points, 46,9% dont 37,8% à 3 points, 3,4 rebonds, 3,8 passes décisives, 0,8 interception, 2,1 balles perdues, 16,4 d'évaluation

Arrière scoreur, fort shooteur, l'Américain au passeport kosovar forme un duo de choc avec son pivot Ovie Soko, et Le Mans réalise pour l'instant un joli parcours. Son récent coup de chaud contre l'ASVEL (31 points dans une victoire et lay-up pour arracher la prolongation) a marqué les esprits.





Norris Cole (ASVEL, 7e, 7v.-5d.)

9 points, 42% aux tirs dont 47,7% à 3 points, 1,3 rebond, 2,6 passes décisives, 0,6 interception, 1,3 balle perdue, 7,4 d'évaluation

Difficile (impossible?) d'imaginer un All-Star avec de telles moyennes. Mais difficile, aussi, de ne pas placer le plus beau CV du championnat dans la liste des candidats. L'ancien meneur du Miami Heat, double champion NBA, tourne à presque 14 points en EuroLeague (et s'y montre souvent décisif) mais ne pèse que très peu en Jeep Élite, où l'Asvel fait beaucoup tourner.

Marcos Knight, l'arrière de Monaco, face à Nanterre (photo Lilian Bordron).

Marcos Knight (Monaco, 1er, 11v.-1d.)

11,6 points, 42,3% au tir dont 40,9% à 3 points, 4,3 rebonds, 2,3 passes décisives, 1,5 interception, 1 balle perdue, 12,8 d'évaluation

Une boule d'énergie. En défense comme en attaque, où il brille notamment en percussion, il fait souvent office de dynamiteur. Le MVP du tournoi final de Bundesliga 2020 forme un backcourt de très haut-niveau avec Dee Bost au sein de la meilleure équipe du championnat.





Darius Johnson-Odom (Orléans, 8e, 7v.-6d.)

16,4 points, 48,9% au tir dont 37% à 3 points, 3,2 rebonds, 4,8 passes décisives, 0,6 interception, 2,8 balles perdues, 15,5 d'évaluation

Sa rupture du tendon d'Achille est une terrible nouvelle pour lui comme pour Orléans. Sa saison est terminée mais nous souhaitions tout de même souligner son impact. Un talent, scoreur complémentaire de Paris Lee à l'arrière, très explosif. Dans le top 10 aux points (4e) et aux passes décisives (10e).





Philip Scrubb (Limoges, 9e, 6v.-7d.)

11,6 points, 47,9% au tir dont 49,1% à 3 points, 1,8 rebond, 4,6 passes décisives, 0,6 interception, 2,2 balles perdues, 12,2 d'évaluation

Ses statistiques ne reflètent pas l'importance que le Canadien occupe au sein du CSP. Excellent shooteur, notamment à 3-points, il est aussi un formidable créateur, peut-être le meilleur à son poste. Une des belles recrues cette saison, même si Limoges n'est pas dans les hauteurs espérées au classement.

Si vous êtes sur mobile et que le sondage ne s'affiche pas, cliquez ici pour voter

Pour constituer l'effectif all-star, nous prendrons pour chaque poste les deux joueurs les plus votés, plus les deux meilleurs troisièmes tous postes confondus. Les résultats seront dévoilés dans une semaine.

Lundi : les All-Stars étrangers, les meneurs

Mardi : les All-Stars étrangers, les arrières

Mercredi : les All-stars étrangers, les ailiers.

Jeudi : les All-Stars étrangers, les postes 4

Vendredi : les All-Stars étrangers, les pivots

La semaine prochaine : les All-Stars français.