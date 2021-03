Votez pour vos All-Stars 2020-2021 : les arrières français

JEEP ÉLITE

Crédit photo : L Bordron et N Ravinaud

La pandémie de COVID-19 qui bouleverse la saison a aussi eu raison du traditionnel All-Star Game de Bercy fin décembre. Pour marquer le coup et honorer les meilleurs joueurs du championnat de France, et alors que les équipes ont joué une quinzaine de matchs, nous vous proposons de constituer votre propre sélection. On poursuit la sélection des Français avec les arrières : à vous de voter pour ceux qui mériteraient selon vous une étoile.





Jessie Begarin (Châlons-Reims, 16e, 5v.-10d.), 7,6 points, 47,4% au tir dont 34,2% à 3-points, 3,1 rebonds, 3,1 passes décisives, 0,9 interception, 2,1 balles perdues, 8,8 d'évaluation

En progrès constant depuis son retour dans l'élite en 2016, il n'explose pas les compteurs mais le Guadeloupéen est devenu un joueur très complet, au service de l'équipe. Le bémol, ses 54,5% aux lancers francs.





Isaïa Cordinier (Nanterre, 15e, 5v.-9d.)

14,1 points, 49,3% au tir dont 25,9% à 3-points, 5,6 rebonds, 2,9 passes décisives, 0,7 contre, 1,7 interception, 2,6 balles perdues, 16,6 d'évaluation.

Dans la lignée de sa très bonne saison passée, le natif de Créteil est devenu une star du championnat. Nanterre est en grande difficulté mais lui continue de noircir toutes les colonnes de stats, mettant beaucoup de rythme et d'énergie lorsqu'il est sur le terrain. Ses dunks tonitruants marquent les esprits. Désormais international français (6 sélections), il ne lui manque qu'un peu plus de régularité longue distance.





Boris Dallo (Le Portel, 12e, 6v.-9d.)

10,3 points, 39,7% au tir dont 24,7% à 3-points, 3,2 rebonds, 3,4 passes décisives, 1 interception, 2,6 balles perdues, 8,6 d'évaluation

Après un passage plutôt réussi l'an dernier à Strasbourg, en sortie de banc, il confirme dans le Nord, où il est titulaire et dispose d'un rôle plus important et plus exposé. Encore un arrière complet, qui pourrait peser davantage au scoring en se montrant plus adroit, notamment à 3-points où il prend beaucoup sa chance (4,4 tirs tentés/match).

Boris Dallo (photo : ESSM Le Portel, Yannick Coppin).

Nicolas Lang (Limoges, 9e, 7v.-7d.)

16,3 points, 50,8% au tir dont 46,7% à 3 points, 2,4 rebonds, 2,1 passes décisives, 0,5 interception, 0,9 balle perdue, 15,8 d'évaluation

La plus belle progression par rapport à l'an dernier : avec 6,3 points de plus, il est désormais le meilleur marqueur français de Jeep Élite (6e au total). Sniper aux pourcentages impressionnants, il est même à 53/53 aux lancers francs. S'il a toujours été reconnu comme un excellent shooteur, il se distingue plus largement par son arsenal offensif varié et connu sa première sélection en Bleu en novembre. Il a battu son record de points lors du Classique contre Pau.





Paul Lacombe (ASVEL, 5e, 9v.-5d.)

6,2 points, 53,2% au tir dont 31% à 3-points, 2,7 rebonds, 1,8 passe décisive, 1,1 interception, 1,3 balle perdue, 8,6 d'évaluation

Candidat au titre de MVP il y deux ans avec Monaco (16,6 d'évaluation), il a divisé ses stats par deux... mais son temps de jeu a lui aussi fondu. Ralenti par une blessure. Peu utilisé en EuroLeague, le médaillé de bronze mondial 2019 a un peu plus sa chance en Jeep Élite, et son efficacité et sa polyvalence lui permettent d'apporter beaucoup en seulement 16 minutes de moyenne. Son jeu sans ballon reste un modèle du genre.





Benjamin Sène (Boulazac, 18e, 2v.-10d.)

12,8 points, 47,5% au tir dont 40,6% à 3 points, 1,6 rebond, 4,8 passes décisives, 1,3 interception, 3,2 balles perdues, 12,2 d'évaluation

Ce meneur/arrière est désormais un joueur bien établi et qui compte en Jeep Élite. Dans le marasme périgourdin, où il est tantôt titulaire tantôt sixième homme, il réalise ses meilleurs moyennes en carrière aux points et à l'évaluation. Auteur d'une pointe à 28 points et 33 d'évaluation.

Pour constituer l'effectif all-star, nous prendrons pour chaque poste les deux joueurs les plus votés, plus les deux meilleurs troisièmes tous postes confondus. Les résultats seront dévoilés dans une semaine.

