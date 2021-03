Votez pour vos All-Stars 2020-2021 : les meneurs français

JEEP ÉLITE

La pandémie de COVID-19 qui bouleverse la saison a aussi eu raison du traditionnel All-Star Game de Bercy fin décembre. Pour marquer le coup et honorer les meilleurs joueurs du championnat de France, et alors que les équipes ont joué une quinzaine de matchs, nous vous proposons de constituer votre propre sélection. On entame aujourd'hui la sélection des Français avec les meneurs : à vous de voter pour ceux qui mériteraient selon vous une étoile.





Antoine Diot (ASVEL, 5e, 9v.-5d.), 5,1 points, 35,6% au tir dont 35,6 à 3-points, 2,1 rebonds, 2,9 passes décisives, 0,6 interceptions, 1,7 balle perdue, 6,1 d'évaluation.

Oui, il n'a pas les stats d'un All-Star, et ses jambes ne lui permettent plus de mettre sous cloche son vis-à-vis en défense. Mais son expérience et sa science du jeu sont des atouts précieux à l'ASVEL. Pas épanoui avec Zvezdan Mitrovic, le champion d'Europe 2013 a retrouvé de la confiance et un rôle important avec T.J. Parker. De quoi notamment faire admirer sa vista à la passe. 6,1 d'évaluation en seulement 14 minutes de jeu.





Sylvain Francisco (Roanne,11e, 6v.-9d.) 14,2 points, 43,9% au tir dont 24,3% à 3 points, 2,9 rebonds, 4,6 passes décisives, 2,3 interceptions, 2,3 balles perdues, 13,8 d'évaluation.

Après un passage réussi en Pro B avec Paris, l'ancien meneur de Levallois signe un retour fracassant à l'échelon supérieur. Joueur rapide et spectaculaire, il marque beaucoup (3e meilleur scoreur français du championnat, deux points à 27), crée pour les autres et figure parmi les meilleurs intercepteurs de Jeep Élite. Surtout, dans son sillage, Roanne tient le choc et a pris ses distances avec la zone rouge. Seule l'adresse de loin fait tache.





Axel Julien (Dijon, 2e, 12v.-4d.) 11,5 points, 42,1% au tir dont 37,8% à 3-points, 2,8 rebonds, 5,1 passes décisives, 1,4 interception, 2,3 balles perdues 13,3 d'évaluation.

Dans la discussion pour le titre de MVP la saison passée, le Varois maintient un très haut niveau de jeu. Même s'il évolue souvent au côté de David Holston, il reste un très fort créateur, auteur d'offrandes spectaculaires et capable de mettre des gros tirs. International, pilier des fenêtres de qualifications (17 sélections), il s'est imposé, à 28 ans, comme un joueur majeur du championnat.

Benoît Mangin (Le Portel, 12e, 6v.-9d.) 10,8 points, 50,4% au tir dont 46,1% à 3-points, 2,1 rebonds, 6 passes décisives, 0,9 interception, 3,1 balles perdues, 12,4 d'évaluation

Qui incarne mieux la fidélité à un club ? Dans sa dixième saison au Portel, dont la moitié en Pro B, il continue de progresser. À bientôt 33 ans, sans faire de bruit, il affiche ses meilleures moyennes aux points, à l'évaluation, et se classe meilleur passeur français de Jeep Élite (4e au total). En plus, les Stellistes sont plutôt bien partis dans la course au maintien. All-Star du public en 2018 et 2019.





David Michineau (Metropolitans 92, 6e, 10v.-6d.) 9,4 points, 44,4% au tir dont 36,1% à 3 points, 2,1 rebonds, 4,1 passes décisives, 0,8 interception, 1,4 balle perdue, 10,5 d'évaluation

Un poil moins scoreur que les saisons précédentes, il n'a en revanche jamais affiché de telles statistiques à la passe. Toujours aussi explosif, il a gagné en régularité au tir et en confiance dans sa gestion du jeu, au point de driver sans sourciller l'une des grosses cylindrées du championnat. Un joueur qui compte - dans une équipe pourtant très riche en talents - et qu'on a aussi vu briller en EuroCup.

