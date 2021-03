Votez pour vos All-Stars 2020-2021 : les pivots étrangers

JEEP ÉLITE

La pandémie de COVID-19 qui bouleverse la saison a aussi eu raison du traditionnel All-Star Game de Bercy fin décembre. Pour marquer le coup et honorer les meilleurs joueurs du championnat de France, et alors que les équipes ont joué entre 10 et 16 matches, nous vous proposons de constituer votre propre sélection. Place aujourd'hui aux pivots étrangers, à vous de voter pour ceux qui mériteraient selon vous une étoile.





Vitalis Chikoko (Metropolitans 92, 5e,10v.-6d.)

10,2 points, 57,1% au tir, 5,3 rebonds, 1,3 passe décisive, 1 contre, 0,7 interception, 2 balles perdues, 12,4 d'évaluation

Ralenti par une blessure, le massif Zimbabwéen réalise une campagne loin de ses standards des deux dernières saisons, où il était candidat au titre de MVP. Mais il reste un joueur qui compte à son poste, difficile à bouger et dont la main gauche peut faire merveille en attaque.





Luke Fischer (Orléans, 8e 7v.-6d.)

9,6 points, 67,7% au tir, 5,8 rebonds, 1,5 passe décisive, 0,3 contre, 0,6 interception, 1,3 balle perdue, 13,2 d'évaluation

L'Américano-arménien est l'un des pivots les plus efficaces du championnat près du cercle, seulement devancé par Moustapha Fall au classement des joueurs les plus adroits. Ses 16 rebonds gobés face à Strasbourg sont pour l'instant un record cette saison.





Allen Omic (JL Bourg, 3e, 10v.-4d.)

9,6 points à 61,8%, 6,4 rebonds, 1,7 passe décisive, 0,2 contre, 0,5 interception, 0,9 balle perdue, 14,3 d'évaluation

Le Slovène présente l'un des plus beaux CV du championnat. Du haut de ses 2,16m, il offre un précieux point de fixation à la JL et tout son talent en attaque. Il apporte aussi beaucoup d'expérience, lui qui est un habitué de l'EuroCup, qu'il a remportée (en 2017, avec Malaga) et dont il est devenu le 2e meilleur rebondeur.



Le Roannais Juvonte Reddic (photo : Jules Roche).

Juvonte Reddic (Roanne, 5V.-9d.)

14,1 points, 59,3% au tir, 5,7 rebonds, 1,1 passe décisive, 0,5 contre, 1,6 interception, 2,8 balles perdues, 14,8 d'évaluation

L'assurance tout risque de Roanne. Un pivot très mobile, avec de bonnes mains et un shoot fiable même lorsqu'il s'éloigne du cercle. Particularité : il fait partie des meilleurs intercepteurs du championnat (12e au classement et premier pivot).





Ovie Soko (Le Mans, 7e, 7v.-5d.)

18,5 points, 52% au tir dont 34,9% à 3 points, 7,6 rebonds, 2,8 passes, 0,3 contre, 1,4 interception, 2,3 balles perdues, 20,8 d'évaluation

L'international britannique est un "petit" pivot (2,01m) carré, comme le championnat de France les affectionne, mais avec la particularité d'être performant... dans presque tous les secteurs. Meilleure évaluation, 2e scoreur et 3e rebondeur du championnat, il est candidat MVP. Explosif, il peut écraser le cercle, mais aussi ressortir proprement ou dégainer de loin.





Mouphtaou Yarou (Boulazac, 18e 2v.-9d.)

11,6 points, 57,6% au tir, 8,1 rebonds, 1,1 passe décisive, 0,2 contre, 0,7 interception, 1,7 balle perdue, 16,1 d'évaluation

Pas épargné par les blessures ces dernières années, le massif Béninois semble avoir retrouvé son meilleur niveau. Il évolue certes dans une équipe en grand danger, mais impossible de ne pas mentionner le meilleur rebondeur actuel en Jeep Élite, titre qu'il a déjà remporté en 2016 et 2018.

