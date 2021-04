Votez pour vos All-Stars 2020-2021 : les pivots français

JEEP ÉLITE

Crédit photo : S Grasset et J Cormarèche

La pandémie de COVID-19 qui bouleverse la saison a aussi eu raison du traditionnel All-Star Game de Bercy fin décembre. Pour marquer le coup et honorer les meilleurs joueurs du championnat de France, et alors que les équipes ont joué une quinzaine de matchs, nous vous proposons de constituer votre propre sélection. On poursuit l'équipe des Français avec les pivots : à vous de voter pour ceux qui mériteraient selon vous une étoile.





Jerry Boutsiele (Limoges, 9e, 7v.-7d.)

15,1 points, 55,5% au tir, 8,3 rebonds, 1,7 passe décisive, 1,1 contre, 0,1 interception, 2 balles perdues, 18 d'évaluation

L'année de l'explosion pour le Limougeaud. Dans le top 10 des marqueurs (10e), rebondeurs (3e), contreurs (2e) et à l'évaluation (6e), il postule au titre officieux de meilleur joueur français du championnat. Un pivot féroce près du cercle, en attaque comme en défense, mais qui possède aussi un shoot fiable à 5-6 mètres. Logiquement, il a fait ses débuts en Bleu à l'occasion des dernières fenêtres et a séduit le sélectionneur.





Alexandre Chassang (Dijon, 2e, 13v.-4d.)

11,7 points à 56,4% dont 43,6% à 3-points, 3,5 rebonds, 2,2 passes décisives, 0,1 contre, 0,5 interception, 1,7 balle perdue, 12,3 d'évaluation

En progression constante depuis ses débuts pro avec l'ASVEL en 2012, il est désormais un joueur important du championnat. Un "stretch five" très adroit derrière l'arc, fort attaquant, qui prend peu de rebonds mais qui est un rouage essentiel du collectif dijonnais. International précieux lors des fenêtres, notamment lors de la victoire face au Monténégro, qui a permis de valider la qualification à l'Euro 2022.

Alexandre Chassang est un pivot qui s'écarte et emmène son défenseur derrière la ligne à 3-points, comme ici à Monaco (photo : Sébastien Grasset).





Moustapha Fall (ASVEL, 5e, 9v.-5d.)

10,1 points, 75% au tir, 6 rebonds, 1,9 passe décisive, 1,3 contre, 0,3 interception, 1,7 balle perdue, 15,1 d'évaluation

Meilleur contreur et joueur le plus adroit de Jeep Élite. Le champion de France 2017 avec Chalon est revenu en France notamment pour découvrir l'EuroLeague, où il brille (15 d'évaluation), mais il domine aussi en championnat. Protecteur de cercle en défense, très bon dos au panier en attaque, seule l'adresse aux lancers (53%) reste insuffisante. Candidat crédible aux Jeux olympiques avec les Bleus.





Mathias Lessort (Monaco, 1er, 11v.-2d.)

11,3 points, 61,2% au tir, 6,6 rebonds, 2 passes décisives, 0,8 contre, 1,1 interception, 1,5 balle perdue, 15,4 d'évaluation

Son retour en France, après une dernière saison d'EuroLeague au Bayern Munich, est pour l'instant couronné de succès. Impitoyable avec les cercles, qu'il écrase souvent, il affiche la meilleure évaluation de la meilleure équipe du championnat et domine aussi en EuroCup. Sur la lancée de la Coupe du monde 2019, il est devenu un pilier de l'équipe de France version fenêtres (25 sélections). Il intéresse plusieurs formations d'EuroLeague.





Yannis Morin (Strasbourg, 3e, 10v.-4d.)

9,6 points, 49,5% au tir, 5,4 rebonds, 1,7 passe décisive, 0,9 contre, 0,8 interception, 1,5 balle perdue, 12,4 d'évaluation

Après avoir explosé à Châlons-Reims la saison dernière (16 d'évaluation), il confirme comme pivot titulaire au sein d'une des grosses équipes de Jeep Élite. Très actif au rebond offensif, où il gobe presque la moitié de ses rebonds (2,5/match).

Si vous êtes sur mobile et que le sondage ne s'affiche pas, cliquez ici pour voter

Pour constituer l'effectif all-star, nous prendrons pour chaque poste les deux joueurs les plus votés, plus les deux meilleurs troisièmes tous postes confondus. Les résultats seront dévoilés en début de semaine prochaine en vidéo.

