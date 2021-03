Votez pour vos All-Stars 2020-2021 : les postes 4 étrangers

JEEP ÉLITE

Crédit photo : S Grasset et J Comarèche

La pandémie de COVID-19 qui bouleverse la saison a aussi eu raison du traditionnel All-Star Game de Bercy fin décembre. Pour marquer le coup et honorer les meilleurs joueurs du championnat de France, et alors que les équipes ont joué entre 10 et 16 matches, nous vous proposons de constituer votre propre sélection. Place aujourd'hui aux postes 4 étrangers, à vous de voter pour ceux qui mériteraient selon vous une étoile.





Dominique Archie (Châlons-Reims, 14e, 5v.-9d.)

13,2 points, 48,4% au tir dont 38,6% à 3-points, 5,6 rebonds, 0,6 contre, 1,7 passe décisive, 1,2 interception, 1,3 balle perdue, 16 d'évaluation

Pour sa deuxième saison en Champagne, à 33 ans, il semble avoir franchi un cap avec des stats en nette hausse dans tous les domaines. Fin et explosif, capable de shooter comme de driver, il est également un solide défenseur, hauteur d'une pointe à 6 interceptions contre l'Élan Chalon.





Tomer Ginat (Metropolitans 92, 5e, 10v.-6d.)

12,1 points, 48,4% au tir dont 34,1% à 3 points, 5,3 rebonds, 2,7 passes décisives, 0,1 contre, 0,9 interception, 1,4 balle perdue, 14,9 d'évaluation.

Joueur confirmé dans son pays, l'international israélien réussit parfaitement sa découverte du championnat de France, sa première expérience à l'étranger. C'est un intérieur moderne, bon attaquant capable de bien ressortir les ballons. Il a la meilleure évaluation des Metropolitans, où les gros joueurs ne manquent pourtant pas.





Erik McCree (Gravelines-Dunkerque, 9e, 7v.-7d.)

13 points, 44,7% au tir dont 34,2% à 3 points, 6,9 rebonds, 3,3 passes décisives, 0,3 contre, 1 interception, 3 balles perdues, 14,9 d'évaluation.

Gravelines-Dunkerque va beaucoup mieux depuis son arrivée fin octobre, avec 5 victoires en 8 rencontres quand il joue (2 victoires et 4 défaites sans lui). Si ses stats sont en baisse aux points par rapport à son premier passage au BCM, il joue un rôle plus complet, avec plus de rebonds et de passes. Extrêmement délié et mobile pour le poste.





Erik McCree face au Roannais Steeve Ho You Fat (photo : Jules Roche).

Chima Moneke (Orléans, 8e, 7v.-6d.)

12,2 points, 60,6% au tir dont 29,7% à 3-points, 5,8 rebonds, 1,5 passe décisive, 0,6 contre, 0,9 interception, 1,5 balle perdue, 15,6 d'évaluation

Toutes proportions gardées, le Nigérian est un peu le Zion Williamson du championnat. Une taille modeste pour un intérieur (1,98 m) mais une énergie et une détente qui lui permettent de secouer tout le monde et d'être très efficace près du cercle. Très attendu dans l'élite après avoir grandi puis explosé en Pro B (Rouen, Denain, Quimper), il confirme son potentiel, à 26 ans.





Hans Vanwijn (Dijon, 2e, 12v.-3d.)

10,9 points, 58,8% au tir dont 43,2% à 3 points, 5,7 rebonds, 1,4 passe décisive, 0,1 contre, 0,8 interception, 1,2 balle perdue, 13,8 d'évaluation

La première saison à l'étranger du double MVP du championnat belge est pour l'instant un succès. Très fiable, permettant d'écarter le jeu, il s'est parfaitement intégré au sein d'un fort collectif qui joue les premiers rôles en Jeep Élite. Seule son adresse aux lancers francs laisse à désirer (55,1%).





Ishmail Wainright (Strasbourg, 4e, 9v.-4d.)

11,9 points à 49,7% dont 37,1 à 3-points, 4,2 rebonds, 2,2 passes décisives, 0,2 contre, 1,9 interception, 1,2 balle perdue, 14 d'évaluation

Un intérieur atypique, "petit" (1,96 m) mais taillé dans le roc. Redoutable défenseur, fin en attaque malgré un physique de déménageur, il n'explose pas les compteurs mais brille par sa polyvalence, au service du collectif. Personnalité rare, il était devenu livreur pour rester actif lors du premier confinement.

Si vous êtes sur mobile et que le sondage ne s'affiche pas, cliquez ici pour voter

Lundi : les All-Stars étrangers, les meneurs

Mardi : les All-Stars étrangers, les arrières

Mercredi : les All-stars étrangers, les ailiers

Jeudi : les All-Stars étrangers, les postes 4

Vendredi : les All-Stars étrangers, les pivots



La semaine prochaine : les All-Stars français.