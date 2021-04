Votez pour vos All-Stars 2020-2021 : les postes 4 français

JEEP ÉLITE

Crédit photo : J Cormarèche et S Grasset

La pandémie de COVID-19 qui bouleverse la saison a aussi eu raison du traditionnel All-Star Game de Bercy fin décembre. Pour marquer le coup et honorer les meilleurs joueurs du championnat de France, et alors que les équipes ont joué une quinzaine de matchs, nous vous proposons de constituer votre propre sélection. On poursuit l'équipe des Français avec les postes 4 : à vous de voter pour ceux qui mériteraient selon vous une étoile.





Petr Cornelie (Pau-Lacq-Orthez, 4v.-12d.)

12,9 points, 52,4% au tir dont 39,5% à 3-points, 7,3 rebonds, 1 passe décisive, 0,3 contre, 0,9 interception, 1,8 balle perdue, 15,2 d'évaluation

Avec l'éclosion de Gérald Ayayi, il est la principale satisfaction béarnaise de ce début de saison collectivement raté. Après avoir parfois frustré ses coachs et les fans, il semble enfin atteindre son potentiel. À 25 ans, ce longiligne intérieur a ajouté une agressivité bienvenue à son efficacité de loin. Très actif au rebond (5e meilleur rebondeur de Jeep Élite), on l'a aussi beaucoup vu attaquer le cercle et finir avec férocité.





Steeve Ho You Fat (Roanne, 6v.-9d.)

11,1 points, 55,8% au tir dont 42% à 3-points, 5,1 rebonds, 1,5 passe décisive, 0,3 contre, 0,8 interception, 2,1 balles perdues, 13,3 d'évaluation

Valeur sûre de la Pro B (9 saisons entre 2009 et 2019), revenu dans l'élite la saison passée avec Roanne, il réalise son meilleur exercice à ce niveau, à 32 ans. Son adresse, notamment longue distance, lui permet d'écarter le jeu de la Chorale, dont il est l'un des indiscutables titulaires.





Yoan Makoundou (Cholet, 14e, 5v.-9d.)

7,4 points, 66,6% au tir dont 32,7% à 3-points, 3,5 rebonds, 0,3 passe décisive, 0,6 contre, 0,4 intercepton, 1,1 balle perdue, 9 d'évaluation

Le dernier produit du centre de formation choletais, 20 ans, est la révélation de la saison. Après des débuts timides, la Ligue des Champions lui a permis de prendre confiance, et il se révèle en Jeep Élite ces dernières semaines. Long, très vertical et efficace près du cercle, il est en train de devenir le chouchou des fans. Son incroyable dunk face à Orléans a fait le tour du monde.





Yoan Makoundu à la réception d'un alley-oop en haute altitude contre Monaco (photo : Sébastien Grasset).





Pierre Pelos (JL Bourg, 4e, 10v.-5d.)

11,5 points, 54,7% au tir dont 41,8% à 3-points, 6,1 rebonds, 1,5 passe décisive, 0,7 contre, 0,9 interception, 1,5 balle perdue, 15,1 d'évaluation

Capable d'évoluer comme ailier-fort ou pivot, son adresse de loin (sur un joli volume de 3 tirs à 3-points tentés/match) le rend très complémentaire d'Alen Omic, qui joue près du cercle. Après des premières sorties un peu en demi-teinte, il est monté sérieusement en régime et multiplie les gros matchs, dans un rôle de 6e homme qui lui va à ravir. A terminé MVP d'une journée d'EuroCup en explosant les compteurs à Belgrade.





Landing Sané (Orléans, 8e, 7v.-7d.)

9,8 points, 45% au tir dont 39,2% à 3-points, 3,6 rebonds, 0,9 passe décisive, 0,5 contre, 0,6 interception, 1,3 balle perdue, 9,9 d'évaluation

Il a doublé sa production par rapport à la saison dernière avec Monaco. Tantôt titulaire, tantôt responsabilisé dans la second unit orléanaise, il y fait admirer son adresse de loin. Capable de prendre feu, en témoigne son 8/9 à 3-points en 8e de finale de la Coupe de France contre Boulazac.





Guerschon Yabusele (ASVEL, 5e, 9v.-5d.), 12,5 points, 54,1% au tir dont 54,8% à 3-points, 3,7 rebonds, 1,5 passe décisive, 0,3 contre, 0,7 interception, 1,9 balle perdue, 12,3 d'évaluation

"L'ours dansant" affiche tout simplement la meilleure adresse longue distance du championnat, le tout en prenant plus de 4 tirs derrière l'arc par match. Le modèle de l'intérieur fuyant, et le meilleur marqueur de l'ASVEL en Jeep Élite (si on excepte Thomas Heurtel, qui n'y a disputé que 5 matchs). Un joueur de calibre EuroLeague, où il s'est d'ailleurs souvent montré à son avantage.

Si vous êtes sur mobile et que le sondage ne s'affiche pas, cliquez ici pour voter

Pour constituer l'effectif all-star, nous prendrons pour chaque poste les deux joueurs les plus votés, plus les deux meilleurs troisièmes tous postes confondus. Les résultats seront dévoilés dans une semaine.

