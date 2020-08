Wes Clark ne jouera pas à la SIG Strasbourg, Jaromir Bohačík arrêté deux semaines

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Pallacanestro Cantù

Coup dur pour la SIG Strasbourg : recruté fin juin, le meneur Wes Clark (1,84 m, 25 ans) ne portera pas les couleurs alsaciennes à la rentrée, puisque sa visite médicale n'a pas été concluante. Très bon avec Cantù en 2019/20, le natif de Détroit (Michigan) tournait à 14,6 points à 41,1% de réussite aux tirs (dont 33,3% à 3-points), 3,5 passes décisives et 3,7 rebonds en moins de 29 minutes sur 20 rencontres, en Serie A.

« Arrivé à Strasbourg ce lundi, le meneur Wes Clark a passé les examens médicaux d’usage, souligne la SIG dans son communiqué. Au regard des résultats de ces tests, les médecins ont décidé de ne pas lui délivrer de certificat médical. Par conséquent, le contrat ne peut pas entrer en vigueur et le joueur ne portera pas les couleurs du club pour la saison à venir. Le staff de la SIG Strasbourg est d’ores et déjà en quête d’un nouveau meneur afin de le remplacer. »

De plus, les examens médicaux passés par Jaromir Bohačík (1,97 m, 28 ans) ont révélé une lésion musculaire du mollet droit. « Jaromir effectuera sa rééducation au club et une reprise est prévue lors de la semaine 37 », précise le club. Un retour sur les terrains de l'international tchèque est donc espéré entre le 7 et le 13 septembre prochain. Déjà à la recherche d'un poste 4 suite à la blessure de Léopold Cavalière arrêté pour les deux prochains mois, le staff strasbourgeois est à présent à la recherche d'un deuxième renfort.

À noter également que la rencontre prévue ce mercredi 26 août face au BC Gries-Oberhoffen est annulée.