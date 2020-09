Wesley Gordon blessé au genou, Le Portel cherche un pivot

Tuiles après tuiles. L'ESSM Le Portel les enchaîne. Son pivot Wesley Gordon blessé au genou, le club s'est mis en quête d'un remplaçant médical à moins d'une semaine du début de saison officiel. Alors que l'équipe a largement souffert dans sa préparation de blessures et autres cas de COVID-19, la formation d'Eric Girard va encore devoir gérer un nouveau problème.

"Il s’agit visiblement d’un coup reçu, on ne sait pas trop si c’est récent ou ancien, confirme Éric Girard, l’entraîneur du Portel, dans La Voix du Nord. On recherche un pigiste médical. C’est désormais très compliqué de rapatrier un joueur américain alors on essaie de trouver un joueur en France voire en Europe mais évidemment on n’est pas les seuls avec la concurrence de Boulogne-Levallois qui a perdu Halilovic, et avec une enveloppe financière très faiblarde. Ce sera automatiquement un pari."