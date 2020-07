Wesley Saunders, nouvel arrière/ailier de Monaco

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Bien dotée en meneurs de jeu (Dee Bost, Marcos Knight, Rudy Demahis-Ballou), la Roca Team manquait de joueurs extérieurs pour garnir ses postes 2-3, avec le seul J.J. O'Brien sous contrat. La signature de Wesley Saunders (1,97m, 27 ans) vient en partie combler ce manque. L'Américain est décrit comme un swingman (arrière/ailier) polyvalent. Il arrive de Crémone, en Italie, où il a passé les deux dernières saisons, tournant à 14 points, 6 rebonds et 3,4 passes décisives pour 15,8 d'évaluation lors du dernier exercice. Son intégration devrait être facilitée, le Californien connaissant déjà deux membre de l'AS Monaco, comme il l'explique sur le site officiel :

"J’ai déjà de belles affinités dans le groupe puisque j’ai connu J.J. (O’Brien) aux Utah Jazz et Damien (Inglis) aux Westchester Knicks. La Roca Team, ça signifie l’équipe du Rocher, ok ? Nous allons tout faire pour être un bastion imprenable. Je peux jouer à différents postes, mon but est d’aider l’équipe au maximum. Crémone a été une très belle expérience durant deux saisons et j’espère désormais franchir un palier supplémentaire."

L'arrière/ailier a été formé dans la prestigieuse université d'Harvard, dont il est sorti en 2015, diplômé en sociologie. Non drafté, il a effectué la présaison NBA avec le Jazz et les Knicks, avant de passer deux saisons en G-League. Puis il a décollé pour l'Europe, qu'il a découvert en Finlande, à Kataja (photo), en 2017-2018 (15,4 points et 21,3 d'évaluation), avant donc de rejoindre l'Italie. Monaco doit désormais compléter son effectif avec des JFL (joueurs formés localement).

L'effectif de Monaco pour la saison 2020-2021 :

Meneurs : Dee Bost (1,88 m, 30 ans, USA/BUL) ; Marcos Knight (1,88 m, 30 ans, USA) ; Rudy Demahis-Ballou (1,88 m, 18 ans, FRA).

