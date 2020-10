Wesley Saunders va bien quitter Monaco pour la Fortitudo Bologne

L'arrière/ailier américain Wesley Saunders (1,96 m, 27 ans) a accepté l'offre de la Fortitudo Bologne annonce Sportando. Il retourne en Italie où il jouait ces deux dernières saisons, sous les couleurs de Crémone. En 6 matchs à la Roca Team, il a eu très peu d'impact (1,7 point et 1,3 rebond de moyenne en 10 minutes). L'ASM a déjà trouvé son remplacement en faisant venir Rob Gray des Metropolitans 92.

