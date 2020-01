Wilfried Yeguete (Monaco) : "Galatasaray est une équipe habituée au haut niveau"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Sasa Obradovic ne voulait pas trop célébrer la victoire contre l'ASVEL. Et pour cause, trois jours plus tard, la Roca Team entame le Top 16 de l'EuroCup. Ce mercredi soir, les leaders de Jeep ELITE reçoivent la formation turque de Galatasaray. L'an passé, l'ASM était sortie lors de ce même stade, le Top 16. Cette année, elle veut viter engranger des succès afin de finir parmi les deux premiers de la poule A et ainsi accéder aux quarts de finale.

"Le Top 16, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l’autre, rappelle l'intérieur Wilfried Yeguete dans Nice-Matin. Faire le plein à domicile est déterminant. En présaison, on avait joué contre Galatasaray, qui a changé depuis. Ils ont des bons joueurs, comme (Aaron) Harrison, (Zach) Auguste, (Alex) Poythress, c’est une équipe habituée au haut niveau. On se prépare à un gros duel. On a trouvé une bonne alchimie, un vrai collectif. Nous allons tout faire pour débuter par une victoire à la maison."

Entre-deux à 20 heures à la salle Gaston-Médecin.