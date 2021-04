Wilfried Yeguete fait un don de 20 000 euros à la ville de Meaux pour financer le parquet du gymnase Fontaine

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Wilfried Yeguete (2,01 m, 29 ans) est un être généreux. Généreux sur les terrains, de par son énergie, son don de soi, mais aussi en dehors des gymnases. L'intérieur de l'AS Monaco, actuellement en pleine finale de l'EuroCup, n'oublie pas Meaux. Habitant de cette ville de Seine-et-Marne de ses 10 à ses 13 ans, plus exactement du quartier de Beauval, il a évolué dans le club local avant de partir en sport-études au GET Vosges. Afin de permettre aux jeunes générations de bénéficier des mêmes conditions que celles de son enfance, il a mis la main à la poche pour aider à rénover le gymnase Fontaine raconte Le Parisien. L'ancien international français U20 et A' s'est tellement investi dans ce projet, contacter personnellement des fournisseurs, qu'il a fini par être contacté par la mairie de Meaux qui a complété l'investissement, alors qu'il avait lancé une cagnotte en parallèle de son don de 20 000 euros.

"J’ai toujours eu cette vision de cette salle dans laquelle j’ai commencé le basket avec un vrai parquet, a-t-il expliqué au Parisien. Le sol a été refait depuis que j’y ai joué, mais ce n’est pas un vrai parquet. Un parquet ça donne une ambiance différente à une salle, ça donne envie de se dépasser pour les jeunes."

L'ancien étudiant-ahtlète de l'Université de Florida, qui a notamment vécu un Final Four NCAA (en 2014), souhaite inspirer les jeunes générations grâce à son parcours.

"Jamais je n’aurais pensé m’investir dans un tel sujet avant, c’est un honneur. Le basket m’a permis d’aller étudier aux Etats-Unis. Le sport ouvre des portes pour les études, pour voyage. Les jeunes ne le savent pas ça. J’aurais aimé avoir les conseils d’un pro quand j’étais plus jeune. C’est important de montrer qu’on peut réussir, d’être une sorte d’exemple pour les jeunes."

Au vue de cette action, la ville dirigée par l'ancien ministre Jean-François Copé (qui a échangé directement avec Wilfried Yeguete) devrait lui remettre la médaille de la ville. Ce n'est pas le premier engagement caritatif du champion de France 2018. Durant le premier confinement, il était bénévole pour la Croix Rouge.