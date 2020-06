Will Yeguete bénévole à la Croix Rouge : "Je ne suis pas juste un joueur de basket"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : CroixRouge de Monaco

Sur le site Internet de la Ligue Nationale de Basket, l'international français (en jeunes puis A') Wilfried Yeguete a raconté son activité de bénévole pour la Croix Rouge ces dernières semaines. L'intérieur n'a pas hésité à contacter la Croix Rouge pour proposer son aide. Généreux dans les efforts sur le terrain, l'ancien joueur du GET Vosges et des Florida Gators l'est tout autant à l'extérieur. Et il ne compte pas s'arrêter là malgré la reprise (timide) du basketball.

"Malgré la reprise des entraînements et dans quelques temps de la compétition, j'enfilerai dès que je peux un gilet orange pour donner un petit coup de main aux associations solidaires. Je ne suis pas juste un joueur de basket. S’il faut donner une heure ou deux de temps à temps, je le ferai. Je veux inciter les joueurs de basket à intégrer, à aider leur communauté quelque que soit le club dans lequel ils jouent..."

