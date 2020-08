Williams Narace blessé, Le Mans engage Alain Koffi en qualité de pigiste médical

JEEP ÉLITE

De retour au Mans Sarthe Basket (MSB) pour la reprise, Alain Koffi (2,07m, 36 ans) vient d'être engagé par la formation mancelle en qualité de pigiste médical de Williams Narace, pour les deux prochains mois. Il vivra donc une 19e saison professionnelle, dans son club de cœur, alors qu'il s'était préparé à tourner la page, mais la Covid-19 a changé ses plans. Mis à l'essai par l'Élan Chalon, il va finalement rebondir avec son club formateur.

« Présent depuis la reprise des entraînements, il s’est de suite rappelé au très bon souvenir de tous en l’absence de Williams Narace, placé en soins quotidiens suite à une blessure au poignet survenue cet été, indique le MSB. Et c’est justement pour pallier l’indisponibilité de ce dernier, pour une durée encore indéterminée, que AK72 a accepté ce jour la proposition qui lui a été faite d’apporter son immense expérience, son professionnalisme et sa bonne humeur légendaire. »

Joueur emblématique du championnat de France, le poste 5/4 natif d'Abidjan (Côte d'Ivoire) a passé onze ans en Pays-de-la-Loire entre 2002 et 2014, avec seulement une infidélité au club sarthois en 2009/10 avec Badalone (Espagnole).

Légende du MSB, Alain Koffi a tout remporté avec Le Mans : un titre de champion (2004), une Coupe de France (2004), deux semaines des As (2006 et 2009), une Leaders Cup (2014) et même un titre de MVP Français de Pro A en 2009. Le deuxième meilleur scoreur de l'histoire du MSB derrière JP Batista a même son maillot retiré à Antarès.

Après Le Mans, il est ensuite parti à Rouen puis à Pau-Lacq-Orthez avant d'évoluer ces deux dernières saisons au BCM Gravelines-Dunkerque. L'ancien international français sort d'une dernière saison satisfaisante dans le Nord, en Jeep ÉLITE (8,1 points à 50,4% de réussite aux tirs, 5 rebonds, 1,1 passe décisive et 2,5 fautes provoquées pour 10,1 d'évaluation en 21 minutes de moyenne). Il fera son grand retour au MSB ce week-end, lors du tournoi de Cholet.