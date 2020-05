Williams Narace officiellement Manceau pour trois ans : "Une énorme marque de confiance"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Comme annoncé, Le Mans a engagé le poste 4/3 camerounais Williams Narace (2,01 m, 23 ans). Après six année au SLUC Nancy, le Bordelais a signé pour trois saisons au MSB. Il est le huitième joueur sarthois pour la saison à venir puisqu'en plus des cinq joueurs sous contrat (Jacques Alingué, Valentin Bigote, Antoine Eïto, Matthieu Gauzin et Terry Tarpey), le club sarthois annonce que Kenny Baptiste (de retour de prêt à Quimper) et Jacques Eyoum "seront pleinement intégrés au groupe dirigé par Elric Delord".

"Je suis très heureux d’arriver dans un club que je suis depuis longtemps et où je connais bien Jacques Alingué, a commenté Williams Narace sur MSB.fr. Mes entretiens avec le coach, qui m’a tenu un discours cohérent et honnête, m’ont conforté dans ma décision de relever ce challenge. Je suis un compétiteur. Je viens pour prouver que je peux progresser et pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs. Cette volonté exprimée par le MSB est une belle reconnaissance, une énorme marque de confiance. J’ai hâte de connaître le public d’Antarès et, d’ici là, prenez tous bien soin de vous."

Le coach Elric Delord explique également ce choix.

"Williams est d'abord un féroce compétiteur qui va nous amener toute sa détermination des deux côtés du terrain avec une grosse activité. Doté d'un fort potentiel, il a déjà prouvé toutes ses qualités en Pro B. Son volume de jeu est important et se caractérise par sa capacité à prendre des rebonds, à défendre sur plusieurs postes mais aussi à jouer des post-up. C'est enfin un bon passeur qui devrait parfaitement se fondre dans le jeu que nous voulons mettre en place. Son appétence pour le travail et son caractère ont été des facteurs déterminant de notre intérêt pour lui et nous ferons en sorte de développer son projet personnel dans notre structure. Je suis très satisfait que Williams soit notre première recrue pour la saison 2020/21."

L'effectif prévisionnel du MSB pour la saison 2019/20 :