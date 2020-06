Xavi Forcada officiellement à Nantes : "J’avais très envie de le voir rejoindre le projet sportif nantais", souligne Lecrosnier

Sous contrat avec la Chorale jusqu'en 2021, Xavi Forcada (1,93m, 31 ans) et Roanne ont - sans surprise - décidé de se séparer au terme d'une timide saison (3,1 d'évaluation en 12 minutes). C'est au Nantes Basket Hermine (NBH) - comme annoncé par Le Progrès ce mercredi - que le meneur catalan va rebondir. Il a signé avec le NBH - comme Garry Chathuant, Thibault Desseignet, René Rougeau et Terry Smith- pour les deux prochaines saisons.

"Voilà un garçon que le basket français a découvert en NM1 et qui s’est vite imposé comme un joueur majeur, souligne le coach nantais dans le communiqué du club. Cela fait un moment que j’étais en contact avec lui car j’avais très envie de le voir rejoindre le projet sportif nantais. Il possède un potentiel créatif pour lui et ses partenaires qui pourront être déterminants dans nos objectifs de jeu. Son intégration dans le groupe ne devrait poser aucun souci. Il retrouvera d’ailleurs son ancien partenaire et copain Ludovic Negrobar. C’était une évidence pour moi que de lui demander de nous rejoindre… Sa parfaite maîtrise du français, son excellent état d’esprit et ses qualités d’adresse et de passeur sont des atouts majeurs qu’il ne fallait pas manquer. Son passage en Jeep ÉLITE a été chaotique du fait de nombreux changements au sein du groupe durant la saison mais il est certain que ce compétiteur dans l’âme aura soif de retrouver toutes ses sensations sur les parquets de Pro B."