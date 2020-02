Yabusele choisit l'ASVEL !

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Contacté par de nombreuses équipes françaises, Guerschon Yabusele (1,98 m, 24 ans) a fait son choix : il va rejoindre l'ASVEL pour la fin de saison 2019/20. Poste 4/5 lourd, puissant mais aussi mobile, athlétique et bon shooteur, il quitte donc le championnat chinois (à l'arrêt à cause du Covid-19) et s'engage pour le champion de France en titre, qui cherchait un intérieur supplémentaire pour la fin de la saison. C'est aussi une belle prise puisque l'un des deux principaux concurrents de l'ASVEL, Monaco, cherchait à recruter le natif de Dreux.

Un retour demandé par le staff des Bleus

"Tout ce que je peux dire c'est que je me sens bien en France, donc on verra bien par la suite", a-t-il déclaré au micro de Canal+ Sport après la victoire de l'équipe de France contre le Monténégro lundi soir. Une phrase qui annonçait son retour prochain dans le championnat de France. Un retour en Europe demandé par le staff de l'équipe de France qui ne cache pas son souhait de l'intégrer à la présélection de l'équipe de France pour le Tournoi olympique 2020.

En effet, les capacités actuelles de Guerschon Yabusele étaient difficiles à juger avant ses deux premières sélections en équipe de France lors de la semaine écoulée. Drafté en 16e position en 2016 par Boston, l'ancien joueur de Roanne et Rouen a fait le choix de continuer à se développer en Chine, à Shanghai. Puis, il a eu très peu de temps de jeu en NBA avec les Celtics entre 2017 et 2019. Libéré, il est retourné en CBA, jouant cette fois pour le club de Nankin jusqu'à l'arrêt du championnat fin janvier en raison de l'épidémie de Covid-19. Pour ses deux premières sélections en Bleus, il a montré de bonnes choses (13 points à 5/11 aux tirs et 4 rebonds pour 11 d'évaluation en 19 minutes en Allemagne puis 15 points à 6/7 et 4 rebonds pour 20 d'évaluation en 18 minutes contre le Monténégro) mais doit s'améliorer en défense, notamment sur les déplacements latéraux.

Utilisé en poste 5 à l'ASVEL ?

Reste à connaître sa complémentarité avec les cinq autres intérieurs de l'ASVEL. Le coach Zvezdan Mitrovic demandait un pivot, afin d'aider Tonye Jekiri et Ismaël Bako, une position que Guerschon Yabusele peut tenir grâce à sa puissance. Pour le poste 4 en revanche, il y a du monde (Adreian Payne, Livio Jean-Charles et Amine Noua). Quoi qu'il en soit, Yabusele présente un profil différent qui donne encore plus de profondeur de banc au groupe rhodanien. Après la signature de Davion Berry, qui a remplacé Edwin Jackson à l'arrière, l'équipe va intégrer un deuxième joueur. De quoi redonner de l'élan à l'ASVEL qui peine depuis le début de l'année 2020.

L'effectif actuel de l'ASVEL :

Meneurs : Jordan Taylor, Théo Maledon, Antoine Diot et Matthew Strazel

Arrières : Davion Berry et Rihards Lomazs

Ailiers : David Lighty, Charles Kahudi et Charles Galliou

Ailiers-forts : Adreian Payne, Livio Jean-Charles, Guerschon Yabusele et Amine Noua

Pivots : Tonye Jekiri et Ismaël Bako