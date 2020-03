Yakuba Ouattara : "Les grosses équipes d'EuroLeague se sont cassées les dents chez l'ASVEL"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Ce mardi soir, l'AS Monaco défie l'ASVEL pour la deuxième fois de la saison, en match en retard de la 24e journée de Jeep ELITE. A l'aller, le dimanche 5 janvier à Gaston Médecin, les hommes de Sasa Obradovic s'étaient largement imposés (79-59) contre les champions de France en titre. Depuis, ils sont leaders du championnat. Seuls depuis qu'ils ont battu Dijon, samedi dernier, sur le score de 80 à 67. Sur leur lancée, ils veulent aller s'imposer chez l'un de leurs concurrents pour la première place et ainsi prendre un net avantage dans la course à la première place de la saison régulière, synonyme d'avantage du terrain tout au long des playoffs. Ce qui n'est pas dérisoire puisque lors des finales 2019, les deux équipes avaient gagné leurs matchs respectifs à domicile. Sauf que le match décisif, l'épilogue, s'est joué à l'Astroballe et avait donc couronné l'équipe locale, l'ASVEL. Bref, cette rencontre revêt ainsi d'une grande importance. L'ailier Yakuba Ouattara, qui a grandi à Lyon, en a conscience.

"Ca fait partie des gros défis de la saison, c’est sûr, avoue-t-il dans Nice-Matin. Aller gagner chez eux, c’est toujours très compliqué. Les grosses équipes d’EuroLeague se sont cassées les dents là-bas. De ce que j’ai vu, la solution partira principalement de nous, de notre façon de rentrer dans le match. Il faudra défendre fort sur eux et éviter de les laisser prendre confiance sur des paniers faciles."

Avec Elmedin Kikanovic en plus, l'AS Monaco va tenter de rivaliser avec la raquette de l'ASVEL composée d'Adreian Payne, Livio Jean-Charles, Guerschon Yabusele, Amine Noua, Tonye Jekiri et même Ismaël Bako si celui-ci est de retour.

"On s’attend à une grosse bataille dans la raquette, notamment avec Guerschon Yabusele, annonce Wilfried Yeguete dans Monaco Tribune. Théoriquement, sur le papier, nous avons les deux meilleurs effectifs de Jeep ELITE. On va donner le maximum pour ramener la victoire et enchaîner après notre performance face à Dijon."

L'entre-deux aura lieu à 20 heure dans une Astroballe à huis clos pour cause de coronavirus. La rencontre sera à voir sur RMC Sport Live 15.