Yakuba Ouattara remercie l'AS Monaco et confirme son départ

Arrivé en 2015 à Monaco après une saison à Denain en Pro B, Yakuba Ouattara (1,92 m, 28 ans) est devenu un All-Star de Pro A / Jeep ELITE puis un international français sur place, tout en connaissant de belles épopées. Mais après cinq ans, ou presque (il avait déjà quitté le club pour une aventure en NBA avec Brooklyn avant de revenir en principauté en fin de saison 2017/18), le Lyonnais a décidé de tenter une nouvelle aventure. Si l'ASVEL l'a sollicité, c'est à l'étranger qu'il avait envie de se tester. Il devrait ainsi rejoindre Séville. Ce vendredi matin, il a confirmé son départ sur son compte Instagram et au passage remercié l'ASM et ses supporters.

"Il y a cinq ans, j'arrivais sur le Rocher, j'étais loin d'imaginer vivre tant de bons moments tous aussi marquants et inoubliables les uns que les autres. On aura vécu beaucoup de choses tous ensemble. Ce fut cinq belles années remplies d'émotions, j'ai rencontré beaucoup de belles personnes. Je tiens à remercier le club, l'intégralité du staff, les supporters et le public de Monaco pour votre confiance et votre soutien. Je ne vous oublierai jamais Vous êtes dans mon cœur."