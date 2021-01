Yann Rivoal, président de Le Portel : "Il faut rester positif et optimiste"

Yann Rivoal, le président de l'ESSM Le Portel, prend régulièrement la parole sur la page Facebook de son club. L'occasion de donner des nouvelles sur l'équipe, les choix qui sont faits, mais aussi de s'exprimer sur la situation alors que la visibilité concernant l'avenir de la saison 2020-2021 est complètement obstruée. C'est d'ailleurs ce qu'il regrette à l'heure de prendre la plume, même s'il s'efforce de rester positif :

"Le sport est clairement en déficit d’image et d’action par rapport à la culture et mis à part le football avec son feuilleton des droits TV et le rugby – et le train de vie de ces deux disciplines qui n’a rien à voir avec le basket le hand et le volley en France – nous ne sommes pas très audibles et on ne peut que le regretter . La répartition qui a été faite avec les 107 millions d’euros consacrés au sport professionnel n’est pas respectueuse envers les sports de salles, qui, mis à part le handball, ne possèdent pas de ressources financières issues des droits TV. Je présume que notre Ligue Nationale de Basket se mobilise auprès des différents ministères mais le huis-clos sanitaire qui nous est imposé ne nous aide pas. Nos gouvernants ont des certitudes fluctuantes et ne savent pas dans quel sens prendre ce problème du coronavirus : c’est plus facile de nous imposer un huis-clos plutôt que de nous donner la possibilité d’accueillir un public même réduit alors que nous sommes prêts à assumer la sécurité sanitaire dans nos enceintes sportives (portique de température, masques, gel hydro-alcoolique, distanciation, sens de circulation pour gérer les flux). Existe-t-il un plaisir quelconque à jouer au Chaudron ou ailleurs sans public ? Au-delà de cela, nous sommes en train de creuser notre tombe car l’économie du sport professionnel est gelée et n’a aucune possibilité de rebondir sans trouver de nouvelles ressources financières. On doit se réinventer mais ce n’est pas facile. Mais il faut rester positif et optimiste, même dans les moments les plus difficiles car le beau temps finit toujours par revenir."