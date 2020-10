Yannis Morin : "Une très grosse gifle qui va nous faire réagir"

Samedi, Strasbourg a perdu à domicile contre Le Portel (84-93). Pourtant, la SIG menait de 19 points à la 23e minute (60-41). Mais après un temps-mort, la donne s'est inversée, l'ESSM est remontée et les locaux se sont écroulés.

"On a reçu une très grosse gifle mais c’est quelque chose qui va nous faire réagir, annonce Yannis Morin sur sigstrasbourg.fr. Ce qui est arrivé est impardonnable. On a été secoué. Notre fierté a été touchée. Il doit, et il y aura, une réaction en retour. Cette réaction ne doit pas être un one shot, il faut une réaction à long terme. On est des professionnels mais là nous n’avons pas eu un comportement professionnel. Je pense que c’est quelque chose qui mentalement va faire progresser le groupe."