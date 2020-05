Yannis Morin à Strasbourg jusqu'en 2023 !

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Olivier Fusy

Nicola Alberani, le directeur sportif du club, avait indiqué vouloir s'appuyer sur une belle base de joueurs formés localement pour construire l'effecitf 2020/21 de la SIG Strasbourg. Après Jean-Baptiste Maille, signé trois ans (officialisation à venir), c'est un autre JFL évoluant au Champagne Châlons-Reims Basket sur la saison écoulée qui arrive. Il s'agit cette fois du pivot All-Star Yannis Morin (2,08 m, 26 ans). Le Martiniquais sort de sa meilleure saison en carrière.

"Je suis très heureux de la signature de Yannis car, dès le début, il était ma première option sur le poste de pivot, a commenté l'entraîneur Lassi Tuovi. Il va nous apporter beaucoup de choses dans notre jeu. Il était le meilleur joueur français à l’évaluation avec Isaïa Cordinier cette saison. Sa venue va nous aider dans le recrutement d’autres joueurs à l’intérieur. Nous voulions un poste 5 mobile et moderne pour l’équipe. Yannis Morin a exactement ce profil avec, en plus, de grosses qualités de rebondeur et de contreur. J’aime vraiment son état d’esprit. Il a prouvé sa volonté de s’améliorer année après année. Il a faim et veut atteindre un niveau supérieur. Sa venue dans notre projet est très intéressante pour nous en tant qu’entraîneurs."

Passé par le Centre Fédéral puis le centre de formation de Cholet Basket, le natif de Fort-de-France s'est ensuite aguerri en Pro B. Le cap a été passé en 2017. Après une grosse saison au STB Le Havre, il s'est engagé pour le CCRB mais le coup de fil du Thunder d'Oklahoma City a changé la donne. Là-bas, avec la franchise de G-League, il a pris en masse musculaire et en assurance. A son retour en France, il a rejoint Le Mans pour y terminer la saison. Bien lui en a pris puisqu'il a été champion de France.

Grand, long, mobile et désormais relativement costaud, il s'est ensuite affirmé à titre personnel en Jeep ELITE avec le CCRB. Dissuasif, capable de cartons (38 d'évaluation à l'Elan Chalon), solide ces deux dernières saisons contre la SIG (11 points à 4/6 aux tirs, 6 rebonds, 3 contres, 4 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 19 d'évaluation en 29 minutes en décembre 2018 au Rhénus), il détenait la deuxième meilleure évaluation moyenne (16) chez les joueurs français du championnat en 2019/20 grâce à ses 13,4 points à 55,5% de réussite aux tirs, 7,3 rebonds, 1,2 contre et 4 fautes provoquées en 25 minutes. Il devra maintenant faire preuve de plus de régularité. Mais en signant trois ans à la SIG, il se donne l'opportunité de travailleur sur la durée au sein d'une structure ambitieuse.

"Cette signature est une forme de passage de palier pour moi, annonce le joueur. J’ai eu plusieurs propositions de projet à long terme dans ma carrière jusque maintenant, mais hélas ils sont toujours tombés à l’eau. Mais j’ai toujours eu confiance en moi et j’ai continué à travailler avec pour objectif de montrer ce que je vaux et de m’améliorer. La SIG Strasbourg est l’un des plus grands clubs du Championnat de France. Un club avec une grande renommée. Signer pour cette équipe et être un joueur dans ce projet ambitieux et osé, doit me permettre de passer encore un cap. A moi d’utiliser au mieux l’opportunité que le coach me donne pour encore m’améliorer. Un nouveau staff se met en place ici, mais je sais qu’ils peuvent réaliser de grandes choses. A nous joueurs de montrer qu’ils ont eu raisonde nous faire confiance."

Le directeur sportif Nicola Alberani affiche aussi la satisfaction d'avoir engagé celui qui a intégré l'équipe de France, en qualité de partenaire d'entraînement, en février dernier.